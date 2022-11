El CAC veu “mala praxi” en un notícia del TN sobre el nou govern d’ERC

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) veu “mala praxi” en una notícia del Telenotícies Vespre que tractava la viabilitat del nou govern en solitari d’ERC i que, segons va denunciar Junts, només utilitzava dues persones vinculades als republicans per analitzar el futur de l’executiu. Segons ha pogut saber El Món, el ple del CAC ha acordat per unanimitat que la peça, emesa el passat 15 d’octubre, no incorporava “punts de vista diferents” per “contrastar els posicionaments”, però evita parlar de manca de pluralisme perquè, d’acord amb els criteris del consell, avaluar-la “requereix de períodes de temps suficientment llargs per situar les dades en un context temporal ampli”.

La carta de Junts, signada conjuntament per la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, denunciava el tractament informatiu del TN i considerava que els fets eren “greus i perillosos”. Després de l’emissió, el partit es va adreçar directament al president del CAC, Xevi Xirgo, perquè considerava “absolutament injustificable” que TV3 hagués fet passar com a “opinions raonades” les de les persones que “defensen obertament les sigles a les quals pertanyen i que coincideixen amb el Govern sobre el qual oferien opinió”. El CAC ha donat ara la raó a Junts, però simplement es limita a reconèixer la manca d’altres punts de vista, sense anar més enllà.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunió del nou govern català / ACN

ERC és el partit amb més veu al TN analitzat

“En la peça que aborda les aliances que necessitarà el Govern per a la seva estabilitat no s’hi incorporen punts de vista diferents que permetin contrastar posicionaments, fet que ha de ser entès com un cas de mala praxi periodística”, recull l’acord. En aquest sentit, el CAC constata que a la peça només es dona temps de paraula a ERC (50 segons) a través de les declaracions d’Anna Simó, exconsellera dels republicans entre el 2003 i el 2006, i d’Enric Marín, exsecretari de comunicació del Govern entre el 2004 i el 2006 i actual membre de l’executiva del partit.

L’Àrea de Continguts del CAC ha analitzat tot el tractament que es va fer en aquell TN de la “situació de minoria” del govern d’ERC i a les conseqüències que podia tenir en “l’aprovació dels pressupostos i en l’estabilitat de l’executiu” i ha certificat que les veus que hi apareixen són les d’ERC (50 segons a la peça esmentada) i del Govern de Catalunya (22 segons), Junts per Catalunya (12 segons) i En Comú Podem (8 segons) en una segona peça. “Totes aquestes intervencions es realitzen en forma d’insert, tret de la de Junts per Catalunya, que es presenta en forma de sobreimpressió en pantalla d’un tuit”, indica.