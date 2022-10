Junts denuncia al CAC manca d’independència de TV3 en una notícia del TN

Junts per Catalunya ha denunciat en una carta adreçada al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) que el Telenotícies Vespre del passat 15 d’octubre va utilitzar les opinions de dues persones vinculades amb ERC per aclarir la viabilitat del Govern un cop Junts va sortir de l’executiu i els republicans es van quedar sols. La missiva, signada per la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, està adreçada directament al president del CAC, davant de qui denuncien uns fets que consideren “greus i perillosos”.

El telenotícies en qüestió va fer una peça sobre la viabilitat del Govern d’ERC ara que només compta amb el suport de 33 dels 135 diputats i, segons denuncia Junts, només va consultar amb Anna Simó, a qui citen a la carta com “coneguda militant d’ERC des del 1990, consellera de Benestar entre 2003 i 2006 i diputada d’ERC al Parlament entre el 2015 i 2017” i amb Enric Marín. D’aquest últim assenyalen que “en la peça anterior del mateix TN se l’havia pogut veure formant part de la nova executiva d’ERC que encapçalaran novament Oriol Junqueras i Marta Rovira“.

“Absolutament injustificable”

En aquest sentit, Junts denuncia que és “absolutament injustificable” que un mitjà públic com TV3 aporti com a “opinions raonades” les de les persones que “defensen obertament les sigles a les quals pertanyen i que coincideixen amb el Govern sobre el que oferien opinió”. Denuncien que és un fet “greu i perillós” i que “afecta la credibilitat i la necessària independència” dels mitjans públics.

Per tot això demanen la intervenció de Xevi Xirgo, president del CAC així com el compromís per vetllar perquè “fets d’aquesta gravetat” no es tornin a produir. La carta es va enviar el dia 16 d’octubre i per ara no ha transcendit la resposta del CAC a aquesta denúncia de Junts signada per els dos màxims dirigents del partit.