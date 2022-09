El CAC signa un conveni amb el regulador audiovisual de Lituània

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, ha viatjat a Lituània per a signar un memoràndum d’entesa amb el regulador lituà. La signatura es va produir aquest dijous, quan Xirgo i Rimantas Bagdzevičius, president del regulador audiovisual lituà (Radio and Television Commission of Lithuania – RTCL), van acordar aquest document que establirà les actuacions que durà a terme cada institució en relació amb aspectes como ara la protecció de menors d’edat a internet, l’alfabetització mediàtica, la lluita contra la desinformació, l’ús de la intel·ligència artificial i la regulació de les plataformes d’intercanvi de vídeos.

El document es va signar a Vílnius, on hi ha la seu de la RTCL, i el president del CAC va celebrar el “reforç de les relacions internacionals”. Xirgo considera que les relacions internacionals són un dels eixos més importants d’actuació per als pròxims anys, el que ha demostrat amb la signatura d’aquest text. Gràcies a aquest text els dos reguladors intercanviaran informació sobre la normativa nacional i europea en el marc dels mitjans de comunicació. També debatran solucions pràctiques de problemes legals per a la interpretació i aplicació de la regulació.

Un altre punt important del memoràndum d’entesa està relacionat amb la concessió de llicències d’emissores. S’ha acordat que es faran consultes prèvies amb l’altra part en el cas de prestadors de serveis audiovisuals que tinguin efectes en els mercats de les dues parts.

La funció de la RTCL

La RTCL lituana és la màxima autoritat en la regulació audiovisual del país. Es va crear l’any 1996 per regular i supervisar les activitats de les emissores de ràdio i televisió i els proveïdors de serveis de mitjans audiovisuals que estiguin sota la jurisdicció de la República de Lituània. Les seves funcions inclouen la regulació de les plataformes d’intercanvi de vídeos, la supervisió de les activitats de les emissores de televisió que operen al territori de la República de Lituània i el compliment dels drets d’autor a internet.

Tant el CAC com la RTCL són part de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA), una associació de 55 reguladors de l’audiovisual de 47 països europeus. Després de la signatura amb el regulador lituà ja són 8 els convenis de col·laboració amb altres reguladors audiovisuals. Els últims van ser els de Colòmbia (2021), Bèlgica (2019), Argentina (2018), Croàcia (2017), Corea (2016), Mèxic (2016) i el länd de Baviera (2013).