Pacients amb càncer de mama metastàsic mostren a través de la IA l’impacte de la malaltia

Aquest dimarts es va inaugurar a l’Hospital Clínic Sant Carles de Madrid l’exposició ‘Quadres amb Esperança’, l’objectiu dels quals és conscienciar sobre el càncer de mama triple negatiu metastásico a través de l’art. Es podrà visitar en el Pavelló Oncològic fins al pròxim 30 de juny. A més, en les pròximes setmanes, ciutats com Barcelona o València també acolliran aquesta exposició.

Cada any, es diagnostiquen a Espanya 34.000 nous casos de càncer de mama, i s’estima que entorn del 10-15 per cent d’ells són triple negatiu. Dins d’aquests, el càncer de mama triple negatiu metastàsic (CMTNm), que afecta fonamentalment dones joves i premenopàusiques, és el subtipus més agressiu i només el 12 per cent de les dones que ho pateixen sobreviuen als cinc anys.

El CMTNm encara no té cura i les alternatives terapèutiques disponibles són limitades. Davant el repte de donar solució a aquesta malaltia, les pacients amb CMTNm reclamen una major entrada de la innovació i veuen en la recerca la seva principal esperança enfront d’aquesta patologia de pronòstic tan greu.

Així s’expressa en la iniciativa ‘Quadres amb Esperança’, una innovadora experiència artística promoguda per Gilead, com a part del seu compromís amb la recerca i les pacients amb CMTNm, i que compta amb l’aval de Solti i de l’Associació de Càncer de Mama Metastàsic.

A través de la Intel·ligència Artificial (IA), en ‘Quadres amb Esperanza’ s’aconsegueix capturar i transformar en una sèrie de nou quadres les emocions de tres pacients amb càncer de mama triple negatiu. Gràcies a aquesta tecnologia d’última generació s’aconsegueixen captar els seus sentiments i les variacions en els mateixos en dialogar sobre la seva malaltia i en abordar temes com el diagnòstic, l’acceptació o el futur, destacant la importància de la recerca i innovació, sinònim d’esperança per a aquestes pacients. Tota aquesta informació ha estat transformada en art gràcies a un nou procés tecnològic robotitzat.

A través de l’art, ‘Quadres amb Esperança’ busca posar el focus en l’impacte emocional que suposa per a les persones amb càncer de mama triple negatiu metastàsic saber que compten amb opcions i com aquestes els generen una esperança que canvia la perspectiva sobre la seva malaltia.

Així ho va destacar durant la seva intervenció en el col·loqui David Marín, sènior BUD Oncologia en Gilead, qui va indicar que “el càncer de mama triple negatiu metastásico és el de pitjor pronòstic de tots els tipus de càncer de mama. Aquí no hi ha llaç rosa. Les pacients són joves, amb una vida activa, amb família i feina; són dones que no poden esperar, per a les quals cada dia compta i per a les quals les opcions són molt limitades. Per aquest motiu, en Gilead investiguem sense descans per a desenvolupar innovacions que ens permetin oferir solucions i esperança a aquestes dones, canviar el seu pronòstic i col·laborar amb tots els agents implicats. La innovació només és útil si arriba ràpid a les pacients”.

“El càncer de mama triple negatiu i metastàsic és una patologia oblidada dins del discurs social del càncer de mama”, ha assenyalat, per part seva, Pilar Fernández, presidenta de l’Associació Càncer de Mama Metastàsic, qui, així mateix, ha insistit que les pacients de triple negatiu metastàsic reclamen, sense perdre les ganes de continuar lluitant, més recerca i innovacions per a les seves vides. Des de l’associació incideixen a recordar que l’impacte del diagnòstic marca un abans i un després en les seves vides i que la recerca és l’únic camí cap a la solució. “El que necessitem és que la recerca avanci perquè la supervivència i la qualitat vida d’aquestes pacients de triple negatiu depenen dels avanços oncològics, i que aquests arribin a totes les pacients de manera equitativa”.

Durant la presentació, el doctor Fernando Moreno, metge especialista en Oncologia de l’Hospital Clínic Sant Carles, ha explicat que “comparat amb altres subtipus de càncer de mama, en el triple negatiu és més freqüent que el diagnòstic ja es realitzi en una etapa avançada. A més, són tumors que tenen majors riscos de recaiguda i més precoç, comparats amb altres subtipus. Sobretot, es veu en els primers anys després del diagnòstic”.

En aquest sentit, tenint en compte el pronòstic greu del triple negatiu metastásico, l’especialista ha incidit en “la necessitat de major recerca, atès que les alternatives de tractament són més escasses i menys eficaces que en els altres. Pretenem conèixer millor quines són les característiques biològiques de la malaltia. I des del punt de vista del tractament, a curt termini, ens agradaria incorporar amb major facilitat i amb major rapidesa, els avanços terapèutics l’ús en la pràctica clínica. Hem de fer un major esforç perquè el pronòstic, almenys, s’equipari amb altres subtipus de càncer de mama”.

El tancament de l’acte ha estat a càrrec del conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, qui ha donat suport a aquesta iniciativa i ha destacat la importància d’impulsar el diagnòstic precoç i treballar en un millor accés a les innovacions.

D’altra banda, José Soto, director general de l’Hospital Clínic Sant Carles i president de Sedisa, qui ha realitzat l’obertura institucional, a més de confirmar el seu suport amb aquesta campanya de sensibilització i amb aquest col·lectiu de pacients, ha posat en relleu el treball que es realitza pels professionals sanitaris per a ajudar-les.