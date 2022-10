Un col·laborador de Borràs hauria creat el compte ‘fake’ del cas Dalmases, segons ‘ND’

Francesc de Dalmases és un dels noms més sonats en les últimes hores. Però si hi ha un nom que realment ha aixecat polseguera és el de Joana Masdeu. Aquest dimecres al matí, un perfil de Twitter amb aquest nom i que assegurava ser periodista publicava un fil en què defensava l’entorn del diputat i exvicepresident de Junts i de la presidenta del partit, Laura Borràs. Hores després, el diari Nació Digital descobria que darrere d’aquest perfil, que ja s’havia demostrat que era fals i que havia desaparegut de la xarxa social, hi hauria un col·laborador de Borràs.

En concret, segons assegura Nació Digital, es tractaria de Rai López Calvet, estret col·laborador de la presidenta de Junts, conseller nacionals del partit i membre de l’Assemblea de Representants del Consell de la República. El diari digital afirma que ha pogut comprovar que l’autoria del perfil de Joana Masdeu, ja desactivat per voluntat del seu responsable –i no pas per decidió de Twitter–, està associat al telèfon mòbil de López Calvet. Segons expliquen les periodistes autores del text, van fer una prova intentant recuperar el compte, amb el formulari que proporciona Twitter per a aquesta operació. Després de provar diversos números de telèfon de l’entorn de Borràs, van veure que si es posava el número de telèfon de Rai López la xarxa social anunciava que enviaria un codi de verificació a aquest número, que havia de ser el del creador del compte. Efectivament, si el número que es dona no és l’associat al compte que es vol recuperar, Twitter respon que s’ha produït un error: “Alguna cosa no ha anat bé. Torna-ho a intentar”, diu.

Segons Catalunya Ràdio, que s’ha posat en contacte amb Rai López, aquest col·laborador de Borràs nega rotundament que ell tingui res a veure amb aquest compte de Twitter i planteja que li poden haver parat un parany amb un hackeig o algun altre mètode.

Junts, més dividit que mai

Després la dimissió de Dalmases com a vicepresident de Junts per Catalunya per la polèmica que ha generat l’informe intern, elaborat per l’advocada Magda Oranich, i que confirma intimidacions del diputat a l’exsotsdirectora de FAQ’s, de TV3, per una entrevista a Borràs; una suposada periodista anomenada Joana Masdeu publicava, dimecres al matí, un fil a Twitter que creava -més- polèmica. En les piulades, que ja no es poden trobar a la xarxa social perquè s’ha tancat el perfil de manera voluntària, Joana Masdeu denunciava que s’havia orquestrat una campanya dirigida per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en col·laboració d’un sector de Junts, per apartar Dalmases de la formació. Cal destacar que, aquest compte de Twitter, era seguit per la mateixa Borràs i altres dirigents propers a ella.

Qui és Joana Masdeu?

Aquest fil es va viralitzar ràpidament i va rebre respostes de dirigents de Junts, com Jordi Sánchez, que convidava a la suposada periodista a trobar-se i la instava a portar proves de les seves acusacions (el compte afirmava que Sánchez havia “amenaçat” i Albert Batet “coaccionat” a membres de Junts). L’exsecretari general de la formació ha insinuat que aquest compte s’havia inventat “per difamar”.

Evidentment, tot el que hi ha darrere d’aquest perfil és fals. Nació Digital avançava que, segons fonts del Parlament, no hi ha constància que cap Joana Masdeu hagi trepitjat mai la cambra catalana i, a més, el seu nom no apareix en cap mitjà de comunicació.