El Govern va intentar fitxar Pau Juvillà per dirigir el Memorial Democràtic

El Govern va sondejar Pau Juvillà per dirigir el Memorial Democràtic, però l’exdiputat de la CUP va rebutjar l’oferta per les discrepàncies amb la “línia política” de l’executiu de Pere Aragonès. Segons ha avançat el diari ARA i ha confirmat Juvillà, ERC va contactar amb l’exdiputat, que després de consultar-ho amb la CUP va declinar l’oferta tot i reconèixer que és un càrrec que li hauria agradat assumir.

És cert, el @govern d’ERC em va oferir la direcció general del Memorial Democràtic i vaig declinar l’oferta.



Voldria fer algunes consideracions al respecte.👇 https://t.co/mXto0vigN7 — Pau Juvillà (@pjuvilla) November 9, 2022

“Qualsevol persona se sent honorada si pensen en ella per assumir una responsabilitat i més si és en memòria històrica, un tema que m’apassiona i amb el que estic profundament compromès des de l’activisme i la recerca”, ha dit en un fil a Twitter. “Ben segur seria positiu que ERC volgués establir relacions sinceres amb la CUP. Positiu, sobretot, pel conjunt de ciutadans i ciutadanes del país que és a qui ens devem com a representants i servidors públics. Per fer-ho, però caldria un gir evident en les seves polítiques“.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunió del nou govern català / ACN

Els fitxatges d’ERC provinents d’altres partits

L’oferta a Juvillà per dirigir el memorial democràtic s’emmarca a dins de l’estratègia d’ERC per completar el govern i les conselleries amb persones afins a altres partits catalans. Dos dies després de la sortida de Junts del Govern, Pere Aragonès va anunciar el nomenament de Carles Campuzano (CDC i PDeCAT), Joaquim Nadal (PSC) i Gemma Ubasart (Podem) com a nous consellers i poc després es va saber que Mireia Boya (CUP) serà la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern.

El nomenament dels nous consellers és una acció simbòlica del govern Aragonès per donar una imatge menys partidista de l’executiu, que ara només disposa del suport assegurat dels 33 diputats d’ERC al Parlament. “Catalunya tindrà un Govern de país. Un Govern per a la Catalunya sencera, que representarà els consensos del 80% de la ciutadania. I que treballarà sempre al servei de la gent i ho donarà tot”, va dir fa unes setmanes Aragonès.