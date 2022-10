Mireia Boya entra al Govern d’ERC com a directora general de Canvi Climàtic

Novetats al Govern d’ERC. L’exdiputada de la CUP Mireia Boya s’incorporarà a l’executiu de Pere Aragonès com a nova directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern. Ho ha avançat Nació Digital i fonts de l’executiu ho han confirmat a l’ACN, que han detallat que el nomenament de Boya es materialitzarà en les properes setmanes. El càrrec que aviat ostentarà l’exdiputada està englobat en el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que lidera Teresa Jordà. Boya és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en Gestió i Ordenació del Territori per la Universitat de Mont-real.

Refermar el “Govern del 80%”

La incorporació de Boya, segons explica Nació Digital, se suma a la voluntat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern d’ERC en solitari sigui el “Govern del 80%” i representi la via àmplia que reivindiquen els republicans. L’exemple va ser la incorporació a l’executiu de consellers independents procedents de CDC, Carles Campuzano; del PSC, Quim Nadal; i de Podem, Gemma Ubasart.

Boya es va donar de baixa de la CUP

Mireia Boya va ser diputada de la CUP entre 2015 i 2017, però al juny d’aquest 2022 es va donar de baixa del partit perquè no estava d’acord en com el partit havia gestionat l’assetjament masclista que va patir per part d’un dirigent cupaire. Ho explicava en un comunicat publicat al seu compte de Twitter, en què afegia que prenia aquesta difícil decisió perquè volia “intentar tornar a ser la que era”.

El 2020, l’exdiputada va denunciar els comportaments inadequats per part d’un dels seus companys del Secretariat Nacional de la CUP i, en aquell moment, l’organització va actuar. De fet, Boya va rebre una carta privada en què el denunciat reconeixia els fets i els disculpava. La carta mai es va arribar a fer pública perquè ella mateixa es va comprometre que no passaria.

Boya, en el torn de la darrera paraula durant el judici al TSJC

Jutjada pel Tribunal Superior

La nova directora general de Canvi Climàtic també va ser jutjada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2020, juntament amb exmembres de la Mesa del Parlament durant la legislatura de l’1-O per no acatar al Tribunal Constitucional (TC) i tramitar resolucions relacionades amb el Procés. Boya va ser absolta.