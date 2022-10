Aragonès vol que Catalunya sigui un país de ple dret en l’Europa del futur

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit que Catalunya ha de ser “un país de ple dret” en construcció de “respostes als reptes globals” i ha remarcat que està preparat per “a la construcció europea com una nació lliure”. Com ja es van demostrar fa 750 anys les Costums de Tortosa i el Consolat de Mar, Aragonès ha detallat que el país és “obert al món i ple d’oportunitats” i que l’economia catalana ha de ser “conscient de què representa” sense “desmerèixer-se”. En aquesta línia, el president ha recordat que, cada any, Catalunya bat rècords en exportacions i inversió internacional i, aquest any, està a prop de superar les millors xifres de la sèrie històrica. A més, s’ha preparat per ser referent en afrontar l’emergència climàtica, com a hub de l’hidrogen verd, o els reptes tecnològics.

Tot plegat ho ha dit el president de la Generalitat aquest dilluns, durant l’acte d’inauguració, que ell mateix ha presidit, de la inauguració de la commemoració dels 750 anys del Consolat de Mar, una institució pionera des de l’edat mitjana en la mediació i resolució dels conflictes comercials, i també dels 750 anys del Llibre de les Costums de Tortosa, el primer codi de comerç internacional escrit en català i que inclou els Costums de Mar, embrió del llibre del Consolat i considerat l’origen del dret marítim internacional.

Marina Rossell i la mallorquina Joana Gomila, cantant en l’acte d’inauguració de la commemoració del 3/4 de Mil·lenni del Consolat de Mar | ACN (Anna Ferràs)

Aragonès ha destacat el valor històric de les Costums de Tortosa que ja al segle XIII, “sense deixar espai a les arbitrarietats”, es va crear “per enfortir els drets i les llibertats de la ciutadania”. El president ha apuntat que el Consolat és “una eina per a potenciar el paper de Catalunya al món, especialment en l’àmbit europeu, per a constituir solucions efectives”.

Projectar Catalunya al món

Durant l’acte, el president també ha remarcat la importància que Catalunya treballi “en xarxa amb un paper de lideratge des de les institucions, l’àmbit civil i el teixit empresarial i econòmic”, i que ha de “projectar-se”, potenciar el paper del país al món i “sumar amb altres països de l’entorn”. Ha recordat que “no podem fer front sols als reptes globals com el canvi climàtic o les dinàmiques econòmiques globals”.

El Consolat de Mar, pioner en la creació de la mediació

En la celebració d’aquests 750 anys d’història del Consolat s’ha fet valdre la seva tasca. La institució va ser pionera en la creació de la mediació i la resolució alternativa de conflictes, va ser la primera estructura diplomàtica del planeta, i els acords dels Costums de Tortosa els van adoptar molts altres països – i se’n manté bona part vigent.