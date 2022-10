Aragonès sosté des de Brussel·les que la carpeta de Pegasus “no està tancada” a Europa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subratllat a la sortida de la reunió amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, que durant la trobada ha pogut constatar la preocupació de Brussel·les per l’ús de Pegasus a l’Estat espanyol. Aragonès s’ha reunit amb Reynders acompanyat per la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i li ha traslladat que l’espionatge “no és admissible en una democràcia”. De fet, Reynders li ha traslladat la “forta condemna” de Brussel·les en cas que es confirmi l’espionatge de l’Estat espanyol i ha criticat “qualsevol accés il·legal a les comunicacions interpersonals”. També ha promès que “seguirà d’a prop” les conclusions” de la comissió de l’Eurocambra que investiga l’ús del malware isrealià.

En aquest sentit, ha dit que la carpeta de Pegasus “no està tancada” a Europa i ha agraït al comissari europeu de Justícia la seva disponibilitat per investigar el cas. També li ha traslladat la disposició del Govern de col·laborar amb la Unió Europea per eradicar aquests tipus de softwares. “Des dels propis estats membres i, sobretot, des de les institucions europees, cal treballar al màxim per protegir els drets fonamentals de la ciutadania”, ha subratllat en la compareixença davant la premsa.

Aragonès ha dit que estaran “amatents” a les accions que es derivin del requeriment d’informació que s’ha fet per part de la Unió Europea a l’Estat espanyol i ha insistit en el missatge que “les institucions europees també estan preocupades per aquesta qüestió”.

El comissari europeu de Justícia es reuneix amb Pere Aragonès i Meritxell Serret / Govern

Represa de les relacions entre el Govern i Brussel·les

En aquesta compareixença el president del Govern ha celebrat la represa de les relacions amb la Unió Europea, congelades des del 2015, l’últim any en què un president català ha estat rebut a Brussel·les. De fet, el 2015 la Unió Europea va rebre Artur Mas, justament abans del veto de l’Estat espanyol derivat per l’auge del procés independentista. “Les institucions europees cobren un protagonisme fonamental per donar resposta a la crisi energètica, però també per la reconfiguració de l’espai comú europeu”, ha dit per destacar la importància de ser rebut a Brussel·les.

Aquest divendres està previst que Aragonès es reuneixi amb el comissari europeu del Mercat Interior, Thierry Breton, per parlar sobre la contribució que pot fer Catalunya en el marc de la sobirania digital europea i en el disseny i creació del xip europeu.