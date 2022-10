Brussel·les rebrà Aragonès: es confirma el desgel amb la Comissió Europea

Brussel·les ha decidit aixecar el veto imposat per Espanya a la Generalitat i rebrà demà dijous al president del Govern, Pere Aragonès, que pretén consumar el desgel amb la Comissió Europea. Així, aquest dijous el president començarà un viatge institucional a Brussel·les, on es reunirà amb dos comissaris europeus després de molts anys de suspensió dels vincles institucionals com a conseqüència del veto imposat per Espanya des del 2017.

El viatge institucional durarà fins el divendres, quan Aragonès es trobarà amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, i un altre amb el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton. Així, Aragonès serà el primer president català a ser rebut per membres de la Comissió Europea des d’Artur Mas el 2015, quan el procés començava a agafar embranzida. De fet, el president ha reivindicat el fet de ser rebut a Brussel·les en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, on ha dit que “Catalunya torna a estar a Europa, torna a ser present en les institucions europees”. Així, ha celebrat la represa de les relacions entre el Govern i la Comissió Europea.

En aquest sentit, el president ha deixat clar al ple que una de les seves metes en aconseguir arribar al càrrec de president de Catalunya ha estat “recuperar les relacions directes amb les institucions europees”. Per tant, ha defensat que les reunions que té previstes a Brussel·les són un nou pas en aquesta direcció.

El recorregut d’Aragonès

La primera parada que farà Aragonès en el seu viatge a Brussel·les serà la visita la delegació de la Generalitat a la capital. Hi anirà acompanyat de la nova consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, que va dirigir aquesta mateixa delegació entre 2018 i 2021, quan va estar exiliada a Bèlgica.