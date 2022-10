Aragonès accepta l’alternativa al Midcat i celebra el paper de Catalunya en el sistema energètic europeu

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut la notícia de l’alternativa al Midcat que han pactat Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i António Costa, durant el seu viatge a Brussel·les. L’ha valorat positivament perquè demostra que Catalunya és “un punt neuràlgic de la nova estructura energètica europea”. L’alternativa al Midcat és substituir aquest projecte per un de nou que s’anomenarà ‘corredor d’energia verda’ entre la Península i França, segons han pactat els presidents espanyol, francès i portuguès aquest dijous. Aragonès ha assegurat que l’han informat sobre aquest acord “d’estats” per crear un gasoducte adaptat a l’hidrogen verd i que li ha semblat una bona notícia malgrat que “ara caldrà aterrar-ho”. “Hi participarem perquè hi tenim molt a dir“, ha avisat.

En ser preguntat pel nom del projecte, que serà ‘BarMar’ perquè anirà des de Barcelona a Marsella, Aragonès ha dit que no pot dir res dolent “d’entrada”. La intenció del govern espanyol és crear una canonada submarina d’hidrogen verd que uneixi Barcelona i Marsella i connecti per tant Espanya i Portugal amb el mercat energètic europeu, que està passant uns moments molt complicats per la dependència energètica de Rússia. Mentre duri la transició energètica, ha explicat el mateix president espanyol aquest migdia, aquest gasoducte podrà transportar el gas fins a Europa.

El Govern ho veu amb bons ulls

El Govern de Pere Aragonès veu amb bons ulls l’acord assolit aquest dijous perquè es tracta d’un gasoducte ja adaptat per a l’hidrogen verd i s’evitarà la construcció d’una nova infraestructura d’aquesta envergadura a través dels Pirineus, que ja estan molt utilitzats. De fet, el MidCat generava controvèrsia al territori afectat i la Comissió Europea va deixar de finançar els plans de viabilitat dels seus promotors, Enagás i Terega, perquè no el veia rendible. Això podria canviar ara que s’ha optat per ‘BarMar’ com a la millor alternativa al Midcat.

La península es converteix en el pulmó d’Europa

En la mateixa línia que les declaracions d’Aragonès, el president de Foment de Treball, Josep Sánchez-Llibre ha felicitat als governs francès, portuguès i espanyol per prendre aquesta decisió que ell mateix assegura, “converteix la península Ibèrica en el pulmó verd d’Europa”. En unes declaracions aquesta tarda des de la seu de l’entitat, Sánchez-Llibre ha celebrat que els governs hagin acabat per decidir el que “Foment porta dient des de fa sis mesos”. Així doncs, Foment s’ha posicionat completament a favor d’aquesta iniciativa, tot i que deixi de banda el projecte del MidCat. Sánchez-Llibre també ha recordat que gràcies a aquesta iniciativa “Catalunya serà un dels punts d’energia verda més importants d’Europa”.

Segons el que ha mencionat el president de Foment de Treball, no és només una bona notícia sinó que posiciona “Catalunya, però també l’estat espanyol com a hub europeu i pioner en energia verda”, ja que aquesta mateixa iniciativa que comença sent un gasoducte, podria acabar transportant hidrogen verd, una de les apostes d’energia sostenible que té sobre la taula Europa. “Aquest gasoducte és un dels elements que més celebrem com a entitat i creiem que és una gran iniciativa”, ha dit el president, però també ha afegit que cal que a la qüestió també es plantegi una interconnexió amb Itàlia, ja que “és important seguir mantenint els vincles”.