Sánchez acusa Junts de fer “antipolítica” i demana que “superin” el 2017

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Junts per Catalunya de renunciar “a la política”, tant a Catalunya com a l’Estat, i de seguir una estratègia de “com pitjor, millor”. Ho ha dit aquest dimarts, durant la seva resposta a la intervenció del portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries, on els ha culpat de fer “antipolítica” i de “no tancar les ferides”. Sánchez ha afegit que Junts hauria de “superar” el 2017 perquè “la Catalunya del 2022 està infinitament millor que la que van deixar”. Cleries, per la seva banda, ha contradit aquesta afirmació i ha recordat a Sánchez que “la Catalunya actual el que té son exiliats i represaliats”.

Els catalans volen “passar pàgina”

És més, el president espanyol ha afirmat que la majoria dels catalans volen “passar pàgina” i “superar el que va passar el 2017”. Sánchez creu que “l’Espanya constitucional, l’autogovern i l’autonomia és la millor via per a la prosperitat i el benestar d’un poble com el de Catalunya”. També ha criticat que Junts “no cregui en la taula de diàleg” després de demanar ‘sit and talk’. Sánchez ha assegurat que al partit de Jordi Turull i Laura Borràs “no els agraden els acords” que s’han negociat a la taula de diàleg perquè “no volen el diàleg ni el retrobament entre catalans”.

Sánchez ha volgut anar més enllà i ha afirmat que JxCat “posa espelmes” perquè quan es convoquin les eleccions governi “la dreta amb la ultradreta”.

El portaveu de Junts per Catalunya al Senat, Josep Lluís Cleries | ACN

Les inversions a Catalunya

En referència a les inversions a Catalunya, el president espanyol ha recordat que, el 2021, Catalunya va ser la primera comunitat de l’Estat en inversió, i al 2022 “continuen essent la comunitat que més inversió rep”. Ha justificat la manca d’execució de les inversions a “dificultats” que estan patint “totes les administracions” i que també ha patit el Govern de la Generalitat en els seus projectes, segons ha afirmat Sánchez.