Mireia Boya deixa la CUP

Mireia Boya deixa la militància de CUP. Marxa del partit pel qual va ser diputada al Parlament. En un comunicat que ha publicat al seu compte de Twitter, assegura que no ha estat una decisió fàcil, però que l’ha hagut de prendre per “intentar tornar a ser la que era”. Boya va denunciar ara fa dos anys un assetjament masclista per part d’un dels seus companys del Secretariat Nacional de la CUP i, l’organització va actuar. De fet, el company de partit denunciat li va fer arribar una carta en privat reconeixent els fets i disculpant-se, segons explica en el comunicat que ha piulat aquest dimecres al vespre. La carta no es farà pública perquè així s’hi ha compromès.

Avui és un dia trist, m’he donat de baixa de la CUP per com ha acabat el meu cas. Les violències masclistes són personals i col·lectives alhora, la reparació també ho ha de ser. Les dones, sempre al centre. Aquí us ho explico. pic.twitter.com/H48tEEgH8z — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) June 15, 2022

Tot i això, l’exdiputada lamenta que no ha rebut una disculpa pública de la formació política a la qual ha estat vinculada tants anys: “Necessitava una disculpa, una autocrítica, un apropament per part de l’organització. Necessitava que la reparació no fos només un concepte teòric”.

Boya, que és col·laboradora d’El Món i hi escriu articles cada quinze dies, ha agraït el “meravellós entorn de dones de la CUP”, però ha recordat que després d’un any i mig de silenci, la formació li va comunicar el passat gener que el cas es tancava sense fer cap gest públic. També ha lamentat que en tot aquest temps, “no ha rebut ajuda psicològica pagada pel partit”.

Mireia Boya, en una imatge d’arxiu

Una trajectòria a la CUP

Boya va accedir al Secretariat Nacional de la CUP el febrer del 2018, quan si va presentar com a candidata independent i va aconseguir 662 vots. El càrrec duraria poc, ja que el març del 2019 va renunciar-hi després de denunciar un dels seus companys de l’organització per assetjament.

La fundadora i excoordinadora de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Vall d’Aran es va presentar per primera vegada a les eleccions al Parlament de Catalunya l’any 2015. Allà va ser la segona de la llista de la candidatura de la CUP per la circumscripció de Lleida. En aquell moment no va ser triada, però al cap de poc, Ramon Ustrall deixava el càrrec per raons personals i Boya aconseguia l’acta de diputada. Posteriorment va tenir un paper rellevant durant el Procés i va arribar a estar imputada, tot i que finalment el TSJC la va absoldre.