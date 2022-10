Campuzano demana a Junts que resolgui el “desori intern”

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, desitja que Junts per Catalunya pugui “resoldre el desori intern” perquè, des del seu punt de vista, “aquests embolics interns” no els ajuda a exercir les seves “responsabilitats”. A més, assegura que “Junts no deixa de sorprendre’ns” i demana al partit presidit per Laura Borràs que escolti “les veus lúcides” que tenen, com les dels exconsellers. En una entrevista publicada aquest divendres al diari Ara, Campuzano ha remarcat que no es pot descartar “cap escenari” pel que fa als pressupostos del 2023. De fet, el conseller veu possible que Junts voti en contra dels comptes i planteja la necessitat d’assajar “totes les possibilitats que el mapa parlamentari català ens obre”.

Insta a la responsabilitat per tenir pressupostos

Campuzano demana responsabilitat als partits i, sobretot, a Junts. Remarca la importància de tenir nous comptes abans que acabi l’any i insisteix que el millor “llegat” que Junts ha deixat al Govern són “els pressupostos del conseller Giró”. De fet, el conseller ha assegurat que, tot i que la consellera d’Economia, Natàlia Mas, els està acabant de perfil, no es faran “gaires invents”. Per tant, es mantindran com “els pressupostos que Junts va elaborar”.

Campuzano ha insistit que els comptes són imprescindibles per millorar la situació de Catalunya i assenyala que, si finalment hi ha una pròrroga dels actuals, el Govern haurà de seguir governant en aquestes condicions que són “sempre més difícils”.

La reforma del delicte de sedició

Preguntat per la reforma del delicte de sedició que el PSOE ha posat sobre la taula, Campuzano s’ha mostrat “partidari” que “desaparegui” el conjunt de la legislació espanyola “dissenyada i pensada per la lluita contra ETA”. És més, el conseller creu que existeixen “massa lleis” per la lluita contra el terrorisme, però que “s’han utilitzat en la batalla penal de l’Estat contra l’independentisme” i afegeix que cal “equiparar” la legislació espanyola en matèria de sedició a les legislacions dels “països més avançats del nostre entorn”. Ara, però, Campuzano remarca que cal esperar a veure quin és el contingut que proposa el govern espanyol.