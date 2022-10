La crisi Dalmases es tanca en fals amb Junts més dividit que mai

No hi haurà ni retirada ni escissió, almenys de moment, sinó guerra. Més guerra. És la situació interna a Junts després la segona entrega del cas de l’escridassada a la subdirectora del FAQs de TV3, que ha acabat amb la dimissió com a vicepresident del partit del diputat Francesc de Dalmases, de l’òrbita de Laura Borràs. L’entorn de la presidenta de la formació, que considera que el cas s’ha utilitzar per erosionar-la, estudia ara quin ha de ser el següent pas, i aquest dimecres s’ha limitat a deixar passar sense pena ni glòria la reunió del grup parlamentari convocada d’urgència.

Laura Borràs, absent de la reunió del grup parlamentari

El missatge oficial a la sortida d’aquesta trobada ha sigut que la reunió havia servit per tancar files i que el cas es donava per tancat. Però ha sigut un tancament en fals. D’entrada, la presidenta del partit ni tan sols ha assistit a la cita –ni hi ha participat telemàticament–, al·legant que tenia l’agenda compromesa des de feia temps. Tot i estar suspesa de drets i deures com a presidenta del Parlament pel seu judici pendent, Borràs manté la seva agenda d’actes amb entitats i col·lectius diversos i la prioritza tant com pot per no desatendre el seu vessant popular.

Francesc de Dalmases amb Laura Borràs i Jaume Alonso-Cuevillas en una imatge recent / JAG

Malgrat aquesta absència, o potser precisament per això, en la reunió d’aquest migdia els diputats que hi han assistit han expressat “absolut respecte” per les decisions preses ahir en l’executiva extraordinària, segons les fonts oficials i, per tant, de l’entorn del secretari general del partit, Jordi Turull. La decisió presa ahir va ser acceptar la dimissió de Dalmases, que era un dels dos vicepresidents proposats per Borràs quan va pactar el repartiment amb Turull, l’altra és Aurora Madaula. Els borrasistes asseguren que Dalmases va cedir perquè va considerar que el cas s’està fent servir per desgastar la presidenta del partit en la pugna permanent amb el turullisme –i abans amb Jordi Sànchez– , malgrat el pacte que van fer per anar units al congrés d’Argelers.

Un cop han arribat a la conclusió que aquell acord va ser un error perquè entenen que l’altre sector del partit no l’està respectant, ara el nucli de Borràs vol desenterrar definitivament la destral de guerra, i ja ha insinuat en l’executiva que podria reclamar un congrés extraordinari, aquesta vegada per mesurar les seves forces amb l’altra ànima del partit. Tot i que les votacions per a càrrecs locals i sectorials de la formació les van guanyar clarament els turullistes, la consulta que va obligar Junts a sortir del partit va donar un altre resultat, però no tothom el llegeix igual.

Desacord sobre qui va guanyar la consulta per sortir del Govern

Borràs se’n sent guanyadora de la votació dels dies 7 i 8 d’octubre perquè va demanar públicament el vot per al ‘no’ –no continuar a l’executiu de Pere Aragonès– i va ser el que va triar la militància. Certament, Turull, a última hora, va decidir no pronunciar-se i va evitar demanar el vot en cap sentit, malgrat haver promès que ho faria. El secretari general s’inclinava per continuar al Govern i pressionar tant com es pogués ERC, però finalment va optar per la neutralitat oficial, cosa que es va interpretar com un senyal que havia detectat un clima a favor del ‘no’ que feia molt arriscat per a ell demanar el ‘sí’. El sector del secretari general, que controla clarament l’aparell del partit, discrepa de la interpretació dels resultats. Segons ells, la militància, que va votar massivament, va expressar un descontentament amb la coalició de Govern encapçalada per ERC, i no pas suport a Borràs.

Triar el nom per substituir Dalmases

Sigui com sigui, els borrasistes se senten ara legitimats, consideren que tenen la militància amb ells si el que es vota té transcendència més enllà del repartiment de càrrecs i estan convençuts que en un clima d’agitació tenen més possibilitats de guanyar una eventual confrontació amb Turull que no pas en el clima de pacte amb què es va anar al congrés d’Argelers.

En aquest duel obert en què s’ha convertit ja la relació entre els dos sectors de Junts, el borrasisme avui ha interpretat com una petita victòria que en la reunió del grup parlamentari no s’hagi demanat també la dimissió de Dalmases com a diputat, malgrat la recollida de firmes en aquest sentit que ha transcendit. Ara es preparen per decidir quin nom proposen per substituir el vicepresident del partit, que haurà de ratificar la militància, cosa que suposarà una nova prova per mesurar les forces. Serà “la primera”, adverteixen.