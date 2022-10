El PSC veu “motius” per iniciar una investigació de Dalmases al Parlament

El diputat del PSC i secretari de la Comissió de l’Estatut del Diputat, David Pérez, ha afirmat aquest dimecres que “hi ha motius” per engegar una investigació per la polèmica del diputat i ja exvicepresident de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, per l’esbroncada amb la sotsdirectora del FAQ’s, de TV3. Pérez ha valorat la dimissió de Dalmases de l’executiva de Junts en una entrevista aquest dimecres a El Mati de Catalunya Ràdio i ha detallat que la comissió, abans de decidir si cal iniciar una investigació dels fets, ha de posar en marxa un “procés d’informació reservada”.

A hores d’ara, la Mesa de la Comissió està preguntat als lletrats del Parlament qui s’ha d’encarregar de fer aquest procés d’informació reservada. El diputat socialista ha remarcat a l’entrevista que aquesta situació és la primera vegada que passa en la història recent de la cambra catalana.

El diputat i exvicepresident de Junts, Francesc de Dalmases / EP

“Una advertència o una multa” i ja està

El secretari de la Comissió de l’Estatut del Diputat no descarta que aquest procés acabi amb una “advertència o una multa i poca cosa més”. Tot i que el Reglament del Parlament detalla que cal seguir tot aquest procés previ, Pérez ha confirmat que amb l’informe de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i les declaracions del mateix Dalmases, ja tindrien informació i motius suficients per convocar la Comissió.

La queixa d’altres diputades de Junts

A primera hora d’aquest dimecres, el diputat del PSC ha assegurat que no li constava que s’haguessin rebut queixes d’altres diputades del partit sobre comportaments similars del diputat de Junts. Així i tot, apuntava que la Comissió té l’encàrrec de la Mesa del Parlament fer un informe sobre aquest cas i, en el cas que es descobreixin nous casos, ho traslladarien a la Mesa.

Ara bé, aquest mateix matí, El Món a Rac1 avançava que, durant l’executiva de Junts d’aquest dimarts, dues diputades havien alertat de comportaments “intimidatoris” de Dalmases amb missatges intimidatoris i esbroncades a crits.

Després de la dimissió de Dalmases com a vicepresident de Junts, membres del Consell Nacional de Junts han engegat una recollida de firmes perquè també deixi l’acta de diputat.