Junts vol donar per acabat l’afer Dalmases, tot i la mala maror interna

Junts per Catalunya vol donar per acabat l‘afer Dalmases, tot i la mala maror interna entre les dues principals famílies del partit. El partit vol tancar files amb la decisió presa pel diputat de Junts, que va dimitir com a vicepresident del partit. D’aquesta forma ho han traslladat a través d’un comunicat després de la reunió extraordinària del partit al Parlament. En aquest sentit, “Junts expressa absolut respecte i comparteix les decisions adoptades ahir per l’Executiva Nacional del partit i pel diputat Francesc de Dalmases. Així mateix, desitja una ràpida recuperació a Francesc de Dalmases”. A més, ha volgut traslladar que “mostra i reitera, per unanimitat, el compromís i la voluntat de continuar treballant en positiu i de sumar per al progrés, el benestar dels ciutadans i per la independència de Catalunya”.

ERC, Junts i el PSC votant en sentits diferents en el ple del 19 d’octubre, el primer després de la ruptura del Govern / Parlament de Catalunya (Francesc Xavier Subias Salvó)

Mala maror dins de Junts

Tot i la intenció de l’executiva del partit i el comunicat tacant files, hi ha una mala maror interna in crescendo entre les dues famílies del partit. Fins i tot dues diputades del partit s’han queixat a l’executiva del comportament de Dalmases. Turillistes i borrassistes ja venien amb mals ulls entre ells després de la sortida de l’executiu del Govern de la Generalitat. Ara, després de l’informe intern d’Oranich, en el qual titllava “d’actitud incorrecte” de Dalmases a la sotsdirectora del programa FAQs de TV3, hi ha veus crítiques en el partit sobre com s’ha portat tot plegat. De fet, Oranich ha acusat al sector de Laura Borràs de pressions perquè canviés l’informe i els hi afavorís.

Un exemple és el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas. Pròxim a Borràs, considera que hi ha un atac d’un sector de Junts cap a la presidenta del partit. Concretament, reconeix que hi ha tensió al partit que dins de Junts hi ha dues ànimes. “Això és una cosa notòria encara que intentem camuflar-ho o fer veure que no ho veiem. Els que formaven part del Govern, sigui com a consellers o com a càrrecs intermedis, han de digerir la nova situació”, assegura ha assegurat aquest dimarts Cuevillas.

També hi ha hagut tensió a les xarxes. Més enllà dels suports de Laura Borràs i el seu entorn a Dalmases, hi ha hagut un polèmica amb un compte de Twitter que es deia Joana Masdéu. Tot i haver eliminat ja el compte, es feia passar per periodista i donava suporta les tesis de Borràs i Dalmases. Fins i tot ha tingut un xoc amb l’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez. El compte era seguir per Cuevillas i Aurora Madaula i el seu cap e premsa a la cambra catalana, Pep Elias. De fet, el perfil estava creat a l’octubre i cap periodista del Parlament la coneix.

El portaveu de Junts, Josep Rius, sortint de la reunió del grup parlamentari. Data de publicació: dimecres 26 d’octubre del 2022, 14:31 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Els altres partits hi posen el dit a la llaga

De fet, els altres partits també han volgut posar el dit a la llaga en la qüestió Dalmases, reclamant que es reuneixi la comissió de l’estatut dels diputats per aplicar-li el codi de conducta del Parlament. Entre aquestes formacions hi ha el PSC, comuns, ERC i la CUP. Amb això, Cuevillas, president de la comissió, assegura que la comissió ja està en marxa però que s’està estudiant, ja que afirma que “mai s’ha aplicat el codi de conducta” del Parlament.