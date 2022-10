L’EMA encara espera “dades addicionals” per autoritzar la vacuna catalana

La vacuna catalana contra la Covid-19 s’està fent de pregar. L’Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) encara està esperant “dades addicionals” sobre el vaccí d’Hipra per poder decidir si l’autoritza o no. Aquest dimecres, el cap de vacunes de l’EMA, Marco Cavaleri, ha afirmat que s’ha demanat “més informació” a la farmacèutica perquè necessiten resoldre “els dubtes” abans de donar llum verda a la comercialització de la vacuna.

Tot i que el regulador europeu està pendent de rebre aquesta informació que els permeti “avançar ràpidament” cap a l’autorització del vaccí de la farmacèutica catalana, Cavaleri es mostra prudent i no afirma que això vulgui dir que s’aprovarà la seva comercialització. Cal esperar a veure si les dades que ha d’aportar Hipra “satisfan els dubtes expressats fins ara”.

Un tècnic amb bioreactors dins les instal·lacions de la farmacèutica Hipra d’Amer | Hipra

Quan hi haurà vacuna catalana contra la Covid?

A finals de juliols d’aquest any, Hipra assegurava que la seva vacuna contra el coronavirus estaria al mercat durant la campanya de vacunació d’aquesta tardor, que ja va començar fa unes setmanes. En aquell moment, la directora d’I+D i Registres de la companyia, Elia Torroella, ja afirmava que cada dia estan “més a prop” de poder comercialitzar el vaccí.

Aquest dimecres, el cap de vacunes de l’EMA ha indicat que la vacuna catalana podria arribar “en les pròximes setmanes”, tot i que no ha confirmat si podria ser al novembre, tal com preveu la farmacèutica catalana. El que sí tindrà lloc durant el mes que ve és la decisió sobre altres vacunes per part de l’EMA, com per exemple la de Sanofi.

Més de mig any en avaluació

La vacuna catalana contra la Covid-19 fa uns 7 mesos que està en avaluació per part del regulador europeu. A finals de març, l’EMA confirmava que el vaccí d’Hipra és “efectiu” contra totes les variant, fins i tot l’òmicron.

En el cas que la vacuna sigui vàlida, l’EMA va detallar que la vacuna catalana serviria com a dosi de reforç, i no per a les persones que encara no s’hagin vacunat.