ERC, comuns i CUP sol·liciten la convocatòria de la Comissió de l’Estatut dels Diputats

Esquerra Republicana de Catalunya, els comuns i la CUP han sol·licitat conjuntament i formalment la convocatòria de la Comissió de l’Estatut dels Diputats per investigar el diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases per la seva conducta amb una periodista del FAQS durant una entrevista a la presidenta suspesa del Parlament abans de l’estiu.

ERC, Junts i el PSC votant en sentits diferents en el ple del 19 d’octubre, el primer després de la ruptura del Govern / Parlament de Catalunya (Francesc Xavier Subias Salvó)

Ja van enviar una carta a Borràs

En aquest sentit, els republicans asseguren que abans de l’estiu els diversos grups de la comissió ja van instar la Mesa del Parlament a demanar a la Comissió de l’Estatut dels Diputats que verifiqués i fes un informe per si la conducte de Dalmases havia contravingut el codi de conducte. Més tard, quatre grups parlamentaris van enviar conjuntament una carta a Laura Borràs insistint en aquest sentit.

Alhora denuncien que la comissió encara no s’ha convocat i per això han presentat una petició d’acord a l’article 54 del reglament del Parlament, que especifica que “les comissions són convocades pel president respectiu, a iniciativa pròpia o a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part dels membres de la comissió”. Per tant, tot apunta que la comissió es convocarà en els propers dies, ja que més de dos grups així ho han demanat.

Dimissió de Dalmases

En aquest sentit, Dalmases ja va dimitir com a vicepresident de Junts per Catalunya aquest dimarts i va renunciar a la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Alhora, diversos membres del Consell Nacional de Junts han impulsat una recollida de firmes perquè Dalmases plegui de la seva acta de diputat.

Amb això, el president de la comissió de l’Estatut dels Diputats, Jaume Alonso Cuevillas, -pròxim a Laura Borràs i Dalmases- va assegurar que ja estava en marxa, però que els lletrats estaven estudiant com aplicar el codi de conducte, ja que “no s’havia fet mai”. De fet, Cuevillas va assegurar que el codi de conducte “no especifica com s’ha d’aplicar”.