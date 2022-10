Vehí (CUP): “El delicte de sedició és un delicte propi de dictadures”

La CUP no donarà els seus dos vots al PSOE per aprovar una rebaixa de les penes de presó pel delicte de sedició. Ho ha assegurat la diputada de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, en una entrevista aquest dimecres a Els Matins, de TV3. Vehí ha insistit en què aquest delicte “s’ha de derogar” perquè “no té sentit i no és pràctic per als 4.000 represaliats de Catalunya”. De fet, la cupaire ha afirmat que el delicte de sedició és “un delicte propi d’ordenaments de dictadures”. Sobre la taula de diàleg, la diputada ha recordat que “no és de diàleg quan es limiten les qüestions que s’hi poden parlar”.

El PSOE ha informat que té la intenció de rebaixar a la meitat les penes pels delictes de sedició i rebel·lió, amb l’objectiu d’homologar-les amb la resta dels països europeus, en què les penes són de màxim 7 anys. En aquest sentit, Vehí ha remarcat que “la sedició és difícilment homologable a Europa” i insisteix en el fet que “el que necessiten les persones represaliades i el poble de Catalunya és l’amnistia”. La cupaire ha assenyalat que, a l’estat espanyol, la sedició suposa penes “extremadament altes” per un delicte d’ordre públic. “No és democràtic”, ha etzibat.

Vehí ha afirmat que “la taula de diàleg no és de diàleg” quan “es limiten les qüestions que s’hi poden parlar, com l’autodeterminació”. Ha recordat que “la demanda política de l’independentisme i dels partits democràtics és l’amnistia i l’autodeterminació” i els socialistes “no estan disposats que això entri a la taula”.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, amb el projecte de pressupostos de 2022 al Congrés | ACN

Esmena a la totalitat als pressupostos generals

La CUP ha presentat esmena a la totalitat als pressupostos generals de l’Estat de 2023. Vehí ha justificat aquesta decisió del partit amb quatre motius. Primer, perquè, tot i que són uns comptes “molt expansius i plantegen una inversió alta a Catalunya”, després les “execucions pressupostàries no arriben”. També, per un “excessiu centralisme” de les polítiques del govern espanyol i l’excessiva despesa en armament, amb uns 30.000 milions d’euros en un moment en què “la guerra i el conflicte armat ens estan arruïnant”. L’últim motiu està relacionat amb l’habitatge.

Entre aquest dimecres i dijous, el ple del Congrés dels Diputats debatrà les esmenes a la totalitat als pressupostos. A la tarda, els grups que les han presentat tindran 30 minuts d’intervenció i cinc de rèplica. La CUP podrà intervenir després de PP, Vox, Ciutadans i Junts per Catalunya.