Sánchez agraeix a ERC, PNB i Bildu que no vetin els pressupostos estatals

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït aquest divendres a ERC, PNB i Bildu que no presentin esmenes a la totalitat i permetin la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat per l’any 2023. Alhora, s’ha mostrat públicament favorable a reformar el delicte de sedició perquè “tenim un Codi Penal que en alguns dels delictes no és homologable a les principals democràcies europees”. Tot i això, ha recordat que necessita els suports parlamentaris i assegura que “ara sembla que no els tinguem”.

Alhora, ha volgut desvincular la reforma del delicte de sedició de les negociacions dels pressupostos de l’Estat, ja que, a través dels comptes, el govern espanyol ha de donar resposta a la situació d’alçada de preus generada per la guerra a Ucraïna. “Sedició i pressupostos no tenen res a veure”, ha dit el cap de l’executiu estatal.

El ple del Congrés dels Diputats / ACN

Tercers pressupostos consecutius

Sánchez ha destacat que aquests seran els tercers pressupostos consecutius que aprova el seu govern, un fet que no es produïa des del 2015 i que al seu entendre evidencia “l’estabilitat” de l’executiu en un moment en què la incertesa regna a Europa.

“Aquest govern, amb 153 escons, fa els seus deures, està compromès socialment, no eludeix la seva tasca modernitzadora i allarga la mà a totes les forces parlamentàries per tirar endavant uns pressupostos que són bons, que estem disposats a millorar i que esperem que s’aprovin”, ha dit.

Celebra el BarMar

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa un cop ha acabat el Consell Europeu on també ha celebrat l’acord entre Espanya i Portugal amb França per a la creació del corredor BarMar que unirà Barcelona i Marsella amb una canonada de gas i hidrogen verd.

Segons el president espanyol és una solució “coherent” amb el compromís de la transició ecològica que permetrà “posar totes les capacitats de la Península al servei de les necessitats energètiques de la Unió” i que és “una excel·lent notícia per a Europa”. Tot plegat, ha dit s’ha de concretar a la cimera Euromed d’Alacant el 9 de desembre.