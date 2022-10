Els comuns demanen afegir 5.000 habitatges públics més als pressupostos

La diputada dels comuns Susanna Segovia ha reclamat al nou conseller de Territori, Juli Fernández, afegir 5.000 habitatges públics més als pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2023. Els comuns demanen que el canvi de model i conseller “es noti” amb els comptes de l’any que ve i s’ha queixat que els recursos quedin lluny dels 1.000 milions d’euros pactats amb la CUP en el pacte d’investidura, que els anticapitalistes ja consideren trencat.

“Volem veure canvis als pressupostos. S’ha de notar molt clarament com pensa fer front a l’emergència habitacional“, li ha dit la diputada dels comuns.

Objectiu: arribar als 1.000 milions d’euros

Pe respondre a la diputada dels comuns, Juli Fernández s’ha volgut mullar i s’ha limitat a dir que als comptes es veurà com es pot avançar cap a “l’horitzó” dels 1.000 milions d’euros i del 15% d’habitatge públic. Tot i això, el nou conseller ha reconegut que el parc d’habitatge públic és insuficient per donar resposta als preus elevats que actualment hi ha al mercat d’habitatge.

Fernández també ha constatat que hi ha una “gran crisi habitacional“. Per fer front a aquesta situació, ha dit que cal fer un front comú: “Hem de ser capaços d’alinear-nos tots. Govern, cambra parlamentària, altres governs, altres cambres i també ajuntaments per defensar aquest dret.

Defensa el traspàs de les competències d’una conselleria a una altra

Alhora, fent referència al traspàs de les competències d’habitatge de la conselleria de Drets Socials a Territori amb el canvi d’executiu, ha defensat que la planificació territorial “ha d’estar al servei de garantir un parc d’habitatge públic permanent”. En una altra interpel·lació sobre habitatge, en aquest cas a resposta de Vox, el conseller ha replicat que és “mentida” que es prioritzi l’accés a l’habitatge públic en funció de l’origen de les persones. I ha assegurat que només es tenen en compte els ingressos.