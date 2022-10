L’alcalde de Premià de Dalt es nega a desfer el contracte amb Desokupa

L’alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, s’aferra a la seva decisió i es nega a retirar el contracte amb la polèmica Desokupa. Tan Junts per Catalunya com el PSC, els dos partits que governen en aquest municipi del Maresme, han desautoritzat aquesta contractació. A més, l’alcalde, de JxCat ha reconegut aquest divendres en una entrevista a El Matí, de Catalunya Ràdio, que ha rebut una trucada del seu partit demanant-li explicacions. Triadó afirma que ha pogut “explicar la problemàtica del seu poble” a la formació i diu que “l’entenen el respecte”, així i tot, li han demanat que desfaci l’acord. L’alcalde de Premià, però, no farà marxa enrere perquè es tracta “d’un tema de seguretat avalat per la Policia Local”. Sobre la llista de denúncies que acumula aquesta organització, liderada per Daniel Esteve, Triadó ha afirmat que “no hi ha cap condemna” i ha recordat que estan contractant “la seva experiència, no la seva actuació”.

Avui dia, l’ajuntament no té constància de cap cas d’ocupació “mafiosa”, fetes per delinqüents amb l’objectiu de convertir els habitatges en un centre d’actuació, “sigui per tràfic de drogues o per a robatoris”, com definia Triadó en una entrevista al mateix mitjà aquest dimecres. Així i tot, aquesta iniciativa té un caràcter preventiu perquè, “per experiència d’altres anys”, la temporada d’hivern és quan solen haver-hi aquest tipus d’ocupacions al municipi. “Esperem no haver-ho d’utilitzar”, diu Triadó referint-se a l’assessorament de Desokupa.

26 denúncies en 5 anys

La polèmica rodeja l’empresa Desokupa pels seus mètodes. De fet, des de 2017, acumula 26 denúncies penals per delictes de lesions, estafa, coaccions i desocupacions il·legals. Preguntat sobre això, Triadó ha remarcat que, tot i les denúncies, l’empresa “no té cap condemna” i que el que busquen és “la seva experiència en aquest tipus de desallotjament” per rebre assessorament. L’objectiu de l’acord és tenir “una eina més perquè els delinqüents marxin” de Premià de Dalt.

Les ocupacions, sobre la taula

En l’entrevista, l’alcalde de Premià ha assegurat que, tot i el rebuig per part de Junts i el PSC, ha rebut missatges d’alcaldes d’altres municipis en què li agraeixen “que hagi posat el tema de les ocupacions sobre la taula” i s’ha mostrat convençut que “si no fos pel tema ideològic”, molts altres ajuntaments impulsarien acords similars.

La controvèrsia que ha generat aquest contracte que vincula l’Ajuntament de Premià de Dalt amb Desokupa durant un any també ha tingut una notícia positiva. Aquest mateix dijous, el ple del Parlament donava llum verda a una moció de Junts que dona suport a modificacions legislatives sobre els processos d’ocupació d’immobles en tràmit al Congrés, i també a favor de donar eines jurídiques als ajuntaments i comunitats de veïns per a facilitar que “puguin actuar contra les ocupacions delinqüencials d’habitatges”.