El Parlament insta el Govern a lluitar contra l’ocupació enmig de la polèmica de Premià

El ple del Parlament ha aprovat una moció de Junts que dona suport a modificacions legislatives sobre els processos d’ocupació d’immobles en tràmit al Congrés, i també a favor de donar eines jurídiques als ajuntaments i comunitats de veïns per a facilitar que “puguin actuar contra les ocupacions delinqüencials d’habitatges”. Tot plegat enmig de la polèmica contractació de l’empresa ‘Desokupas’ per part de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Aquests dos punts han tirat endavant gràcies al suport de PSC, Junts, Vox, Cs i PP, el vot en contra de CUP i comuns i l’abstenció d’ERC, i la cambra catalana també ha instar el Govern a elaborar un pla de xoc per a “lluitar de manera eficient contra les màfies especialitzades en l’ocupació d’habitatges”. El Parlament insta a lluitar contra l’ocupació enmig de la polèmica de Premià

Conjura del PSC i Junts

La diputada de Junts Glòria Freixa ha defensat “anar tots a l’una per a resoldre un dels problemes que més preocupa els ciutadans”, i ha defensat que quan Junts ha estat en el Govern ha impulsat canvis perquè els propietaris no hagin d’assumir polítiques públiques d’habitatge.

La diputada del PSC Eva Candela ha assegurat que l’ocupació preocupa la ciutadania i “no es disposen de les eines per a fer-li front”, per la qual cosa ha apostat per accions decidides per a frenar aquest tipus d’actuacions, així com mesures contra l’emergència residencial i mesures estructurals en polítiques d’habitatge.

PP i Ciutadans ho celebren

La diputada popular Lorena Roldán ha acusat a Junts de “contribuir en la proliferació de les màfies de l’ocupació i legislar en el Govern a favor dels okupes i en contra de la propietat privada”, i els ha donat la benvinguda a Junts i al PSC a la defensa de la propietat privada, ha dit textualment.

Des de Cs, Matías Alonso ha sostingut que “l’okupació és una xacra creixent a la qual el Govern de cohabitació no li ha prestat mai l’atenció necessària”, i ha lamentat que Junts no hagi acceptat una esmena del seu grup que demanava no distingir entre bones i males ocupacions, en les seves paraules.

El republicà Pau Morales ha advertit que en habitatge ERC prioritza garantir drets, ha enlletgit a Junts apostar ara per pactar mesures en el Congrés i ha demanat que la col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt (Barcelona) i Desokupa quedi en una “ocurrència efímera”.

Sergio Macián (Vox) considera que la moció de Junts és tèbia i parcial i té errors en l’enfocament i no va a l’arrel del problema, els ha acusat de plantejar aquesta iniciativa “motivats per interessos electoralistes”, i ha criticat que quan estaven en el Govern emparaven lleis a favor de l’ocupació il·legal, segons ell.

La CUP acusa Junts de caure en el “parany de l’extrema dreta”

El ‘cupaire’ Xavier Pellicer ha acusat a Junts d’estar “caient en els paranys de l’extrema dreta” amb aquesta moció, i ha retret als de Laura Borràs que portin anys tenint les carteres que s’ocupen d’habitatge en el Govern i no hagin dut a terme mesures per a crear habitatges públics. Susanna Segòvia (comuns) ha criticat que l’anterior consellera de Justícia Lourdes Ciuró (Junts) hagi defensat “utilitzar mecanismes del Codi Civil per a desnonar amb més celeritat”, i ha assegurat que és fals que aquest tema sigui el que més preocupa els ciutadans, sinó la desafecció política, alguna cosa que veu justificat escoltant a alguns dels diputats, ha indicat.