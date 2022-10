L’alcalde de Reus deixa el PDeCAT per l’aliança del partit amb Ara Catalunya

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat que deixa el PDeCAT després que la direcció dels hereus de convergència anunciessin l’aliança de cara a les eleccions municipals amb Ara Catalunya. Pellicer ha lamentat que el pacte “s’ha fet a esquena de l’alcaldia més important del PDeCAT” i ha afegit que s’ha configurat sense consultar la militància ni als càrrecs electes. El batlle, que ha descartat militar en altres formacions, ha apuntat que “fa temps” que no se sent identificat ni representat pel partit. La formalització d’aquest acord entre el PDeCAT i Ara Catalunya ha agreujat la situació, segons ha assenyalat. Pellicer va presentar-se als últims comicis amb la fórmula Junts Per Reus, i va formalitzar un pacte de govern precisament amb Ara Reus i ERC.

Marc Solsona, del PDeCat, entrevistat el 2020 quan encara era diputat de JxCat / EP

Ara Reus té dos regidors

De fet, Ara Reus té fins a dos regidors al consistori de la capital del Baix Camp. Ara Catalunya es presentarà, juntament amb el PDeCAT, sota les sigles de Ara Pacte Local, que es basa en un paraigües, on s’hi han d’incloure més partits amb un perfil municipalista, catalanista i liberal. De fet, les dues formacions van presentar el nou espai aquest dimecres passat al Col·legi de Periodistes i van anunciar que ja tenen fins a 110 candidatures i amb l’objectiu d’arribar a les 300. També tenen la intenció de presentar candidat a Tarragona, Barcelona, Girona i Tarragona.

Aliança Ara Catalunya-PDeCAT

Ara Pacte Local concorrerà a les properes eleccions municipals del 28 de maig del 2023 i els dos partits es comprometen a articular una xarxa de municipis que comparteixin estratègies de caire municipalista. El secretari general del PDeCAT, Marc Solsona, va assegurar que “aquest acord neix per a guanyar. L’àmbit d’actuació de l’acord és tot el país, tenim la mirada posada als diferents projectes territorials d’arreu de Catalunya amb la voluntat de sumar”.