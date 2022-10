La CUP acusa el Govern de “cremar” l’oportunitat d’obrir un nou cicle

El diputat de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha acusat el Govern en solitari d’ERC de “cremar una nova oportunitat d’obrir un nou cicle i fer més gran la distància entre les institucions i la gent” després de la sortida de Junts de l’Executiu català.

En la seva intervenció aquest dimecres en el Parlament en resposta al president de la Generalitat, Pellicer li ha retret que des de fa setmanes hagi comparegut en la cambra catalana per a “parlar de govern i desgovern, de desavinences que poc tenen a veure amb polítiques”, alguna cosa que ha qualificat d’espectacle lamentable. La CUP també ha anunciat que farà de “dic de contenció” de les polítiques de l’executiu d’Aragonès: “El que cal és un Govern que respongui a les necessitats de la gent”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a l’hemicicle durant el debat de política general al Parlament | ACN

“És el Govern dels ex”

El diputat ‘cupaire’ ha acusat al Govern de no tenir voluntat de donar resposta als problemes de la ciutadania: “Ens presenta el Govern del 80%, que és el mateix de sempre, sense cap canvi. És el Govern dels ex. Continua sent la reproducció de la sociovergència”, ha criticat Pellicer, fent referència als nomenaments de Carles Campuzano, Quim Nadal i Gemma Ubasart.

Demana prendre mesures pels desnonaments

Ha instat a Aragonès a prendre mesures per a parar els desnonaments a Catalunya malgrat poder “perdre la competència judicial dels Mossos d’Esquadra”, ja que considera que el 80% de la societat catalana no vol desnonaments i està preparada per a donar resposta a aquests, en les seves paraules.

Ha avisat que aquestes decisions poden tenir conseqüències “polítiques, judicials i penals, però és el deure d’un Govern”, i ha demanat al Govern que respongui a les necessitats de la gent, que il·lusioni i lluiti per la ciutadania. També ha demanat apostar per una majoria social, progressista i d’esquerres i apostar perquè les polítiques del Govern vagin en aquesta línia.

En el seu torn de rèplica al president, Pellicer s’ha queixat que el Govern o s’està acostant “ni de bon tros” als límits de l’autonomia per lluitar per la independència.