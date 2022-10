ERC aposta per créixer a les àrees metropolitanes de cara a les municipals

Esquerra Republicana aposta per créixer a les àrees metropolitanes de cara a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Ho ha comunicat a través del programa Marc de la formació, que aquest divendres comença a presentar-se a Catalunya. es tracta d’un document de 160 pàgines elaborat a través d’un procés participatiu del món local.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president d’ERC, Oriol Junqueras / GERARD MAGRINYÀ

Aposten per la sostenibilitat

Hi especifiquen els objectius i els reptes, prenent de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. De fet, els republicans aposten per “la justícia social, la sostenibilitat ambiental i la participació ciutadana”, i tenen com a punts clau la “transformació feminista, ecologista, social i democràtica”. “Venim a fer les coses diferent, a transformar el país després de quaranta anys del model esgotat dels de sempre. Un model que sovint s’ha caracteritzat per una manca de projecte o per una visió a curt termini, governant en benefici d’uns pocs, gestionant amb opacitat o amb models de ciutat dividint entre centre i perifèria”, recull el text.

Entre les polítiques públiques recollides al document hi ha les polítiques orientades a la justícia social: “incentivar l’ocupació laboral digna, preservar el dret a l’habitatge i garantir una educació pública universal i de qualitat”. També el foment d’espais verds i uns barris, pobles i ciutats saludables, amb una economia transformadora al servei de les persones i una aposta decidida per l’economia social i solidària.

Desbancar el PSC

L’aposta per créixer a les àrees metropolitanes és un objectiu d’Esquerra Republicana des de les eleccions municipals del maig del 2019. I és que és una zona on el PSC té l’hegemonia municipal. L’objectiu és clar: desbancar els socialistes per fer créixer els republicans en els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal de fer créixer l’independentisme arreu del país.