El jutge tanca la instrucció de l’Operació Judes per obrir judici

Finalment, i després d’un joc de recursos i contrarecursos, el titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha tancat la instrucció del sumari de l‘Operació Judes. Un tancament que coincideix amb l’aixecament del secret de les diligències 104/2017 que han investigat clandestinament persones i organitzacions independentistes i que han alimentat aquesta instrucció sense haver-se donat trasllat a les defenses. La interlocutòria de conclusió és del passat 20 d’octubre. De fet, és la segona vegada que li tanquen la instrucció.

De fet, les defenses dels encausats consideren que amb la interlocutòria de García Castellón “es vulneren els drets de defensa dels encausats per quedar impedits de poder sol·licitar noves proves i poder qüestionar el procediment seguit i ocultat fins ara”. En aquest marc, recorden que la documentació desclassificada fa dues setmanes és “ingent” i que encara no s’ha pogut analitzar en tot el seu conjunt ni valorar el seu abast. Així retreuen al jutge que enviï els 13 encausats a judici, encara sense data, sota acusacions d’organització terrorista i estralls.

Part dispositiva de la interlocutòria de tancament del sumari del 23S/QS

Garbuix processal

Els advocats d’Alerta Solidària que porten el gran pes de la defensa recorden que el cas ha entrat en un “garbuix processal”. En aquest sentit, titllen la decisió de “cop de carpeta” a un dossier judicial obert “com a mínim” el 2017. De fet, les defenses tenen molts recursos pendents per resoldre i que podrien obrir la porta a l’anul·lació de gran part de les diligències per vulneració de drets. Així ho han denunciat contínuament perquè els acusats han estat investigats sense poder aportar prova o diligències per a la seva defensa.

Cal recordar que el gener de 2022, la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional va ordenar al jutge García Castellón lliurar a les defenses les investigacions secretes que van ser descobertes arran d’una indagatòria dels processats. El jutge no en va fer cas, una posició que li ha costat fins a 11 resolucions de la mateixa sala que resolia en favor dels lletrats defensors. Finalment, es va lliurar la documentació, això sí “incomplerta i amb forats temporals”, fet que ha generat una nova personació dels investigats per vulneració del dret a la defensa.

“Havent cursat totes les proves que convenien a les parts contràries, havent endarrerit al màxim l’aportació de les diligències secretes, i deixant-nos sense marge per sol·licitar proves a partir dels nous coneixements adquirits, amb la lectura de la documentació rebuda, el jutge

instructor tanca el sumari”, critiquen des d’Alerta Solidària. “Cop de porta. Res a pelar i pilota endavant, cap al judici”, indiquen en un comunicat. De tot manera, els advocats mantenen els recursos en contra de decisions del jutge instructor, entre els que es qüestiona la seva negativa de prorrogar la instrucció.