Les ajudes europees contra la Covid s’acabaran el mes de juny

La Comissió Europea no seguirà donant ajudes públiques per fer front a la Covid-19 a partir del mes de juny. Aquesta és la data límit que ha acordat la comissió que ha considerat que la situació econòmica ja estar donant signes de recuperació i que, per tant, no caldrà seguir injectant diners públics als països per pal·liar els efectes d’aquesta crisi generada per la pandèmia. El 30 de juny del 2022 serà l’últim dia per la majoria de subvencions, sent les ajudes a la inversió i a la solvència les úniques excepcions.

En un comunicat publicat aquest dijous, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager ha anunciat que les ajudes deixaran de ser efectives a l’estiu. A més, Vestager ha recordat que l’aixecament progressiu de les restriccions i la taxa “relativament alta” de vacunats fan que la comissió hagi pres la decisió abans del previst. Segons ha explicat la vicepresidenta de l’organització, el cessament d’ajudes serà “progressiu i coordinat” i que els negocis més afectats per la pandèmia continuaran gaudint del suport necessari.

Un dels edificis de la Comissió Europea | ACN

Pel que fa a les ajudes d’inversió i solvència, Vestager ha afirmat que s’acabaran el desembre del 2022 i el desembre del 2023, respectivament. Aquestes dates són les que ja es van acordar en l’última reunió de l’executiu. Tot i això, també ha assegurat que la comissió es mantindrà alerta “pels canvis en la situació epidemiològica“, però també ha confirmat que el relaxament de les mesures suposa un “alleugeriment” de l’economia mundial.

Les ajudes per la crisi d’Ucraïna es mantenen

En la mateixa reunió de l’executiu europeu, també s’ha debatut el paper de la comissió a Ucraïna. En aquest sentit, les ajudes a països membres que estan patint els efectes derivats de la guerra a Ucraïna seguiran vigents. De fet, el paquet d’ajudes extraordinàries seguirà en funcionament fins el desembre del 2022, quan l’executiu es tornarà a reunir i s’examinarà la situació.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha fet un recull de tots els diners que ha repartit en aquests dos casos. Pel que fa a la crisi de la pandèmia, Vestager ha afirmat que l’executiu ha adoptat més de 1.300 decisions relacionades amb la pandèmia i ha aprovat prop de 950 mesures per un valor total de 3.200.000 milions d’euros des del març del 2020.