L’infern dels confinaments a la Xina: 17 PCR i 37 antígens en dos mesos

Les autoritats xineses han endurit els confinaments extrems a Xangai per intentar contenir els contagis de Covid-19, que fa dos mesos que estan disparats i han obligat a paralitzar la ciutat. L’estratègia “Covid zero” del govern xinès inclou ara confinaments preventius dels veïns que hagin estat contactes estrets de les famílies positives en instal·lacions governamentals per fer quarantenes. Víctor Escribano, periodista de l’agència EFE a la Xina, ha denunciat que en dos mesos de confiament ja li han fet 17 PCR i 37 tests d’antígens.

“Després de 56 dies de tancament, 17 PCR i 37 test d’antígens, tots negatius, ahir va ser el nostre pitjor dia, amb diferència, des que va començar tot això“, explica Escribano en un fil de Twitter. “El nostre pitjor dia fins ara, clar, perquè ja no sabem què pot ser la pròxima cosa que se’ls acudeixi”. Segons el periodista, aquest dilluns a la tarda el grup de missatgeria que tenen amb els seus veïns de l’edifici on viuen a Xangai va començar a treure fum.

Després de detectar-se quatre nous positius a l’immoble, les autoritats xineses van començar a picar al timbre de diversos pisos per endur-se “gent que ha donat negatiu” perquè els consideren “contactes estrets” de persones contagiades. Durant el cap de setmana ja havien començat a circular rumors que les autoritats xineses estaven buidant edificis sencers i fins i tot urbanitzacions per posar els residents en una espècie de quarantena en instal·lacions governamentals.

De sinsentidos y bandazos: el viernes detectaron más positivos en nuestro edificio, y el sábado decidieron hacernos una PCR pero puerta a puerta. Venían los de los EPIs, llamaban a la puerta, abrías, te metían el palitroque, cerrabas y todos contentos. Pues bien… — Víctor Escribano (@victorec93) May 9, 2022

Una trucada certifica el teu destí

En pocs minuts, fins a nou habitatges del seu edifici van assegurar que havien rebut una trucada de les autoritats sanitàries i que s’havien de preparar per ser confinats en un lloc sense determinar. “Tot era pànic i histèria i nosaltres, que estem tocats després de dos mesos de confinament preventiu, també vam caure. Hi havia gent que enviava fotos de les seves maletes a mig fer. Vaig perdre els nervis i la meva dona va patir un atac d’ansietat i es va passar mitja hora plorant mentre no parava de repetir que volia marxar”.

Després de moltes trucades, van aconseguir aclarir que si no els havien avisat, podien estar tranquils… de moment. Les autoritats xineses no han publicat enlloc els criteris epidemiològics que segueixen per decidir qui s’ha de posar en quarantena i qui no, per la qual cosa en qualsevol moment poden rebre una trucada avisant-los que s’han de preparar per marxar de casa perquè hi ha hagut un positiu al seu mateix pis, al de sobre o al de sota.

Personal mèdic xinès agafa una mostra per fer un test Covid a un nen / DPA

Escribano denuncia que les autoritats sanitàries xineses han perdut el cap. El divendres passat es va detectar un positiu al seu edifici i l’endemà van obligar tots els veïns a fer-se una PCR. El personal sanitari anava porta a porta recollint mostres. Tot i que no es va detectar cap positiu, el diumenge els van obligar a fer-se les proves per segon dia consecutiu i en van detectar dos.

Mesures dràstiques contra la Covid-19

El president xinès, Xi Jinping, ha deixat clar en diverses ocasions que l’estratègia “Covid zero” és innegociable i que qualsevol brot de Covid-19 serà combatut amb mesures dràstiques. Els casos nous continuen baixant i aquest dilluns se’n va registrar 3.426 a tot el país, la xifra més baixa dels dos últims mesos, segons les dades de les autoritats xineses. Xangai és l’epicentre de la nova onada de contagis i és la ciutat més afectada pels confinaments. Ahir n’hi va haver poc més de 3.000, molt lluny dels més de 27.000 que es van registrar a mitjans d’abril. A Pequín només han comptabilitzat 74 casos, però això no ha evitat que les autoritats sanitàries facin cribratges massius a tota la ciutat.