Mitjà alerta que la pròxima onada vindrà de l’Àsia i s’escaparà de les vacunes

Oriol Mitjà alerta que la pròxima onada de la Covid-19 vindrà de l’Àsia i molt probablement escaparà la protecció de les vacunes. “Difícilment serà una variant més veloç, però escaparà a la vacuna”, ha dit en una entrevista a La2 i Ràdio4. “La gravetat està per determinar perquè no depèn de variables que es puguin preveure”. L’epidemiòleg, que acaba de publicar nou llibre –El món que ens espera (Columna)–, fa setmanes que avisa que falta preparació per quan arribi la pròxima onada i que eliminar les quarantenes és un error que s’acabarà pagant.

“S’espera una variant nova que arribarà, ens agafarà amb la immunitat molt baixa perquè fa temps que haurem rebut l’última dosi, i causarà una onada gran, ja veurem de quina gravetat”, insisteix Mitjà en una altra entrevista publicada aquest dijous a El Periódico. “El virus s’està replicant més que mai i envaint l’Àsia”, explica. “Segurament, la Xina no el podrà contenir. Ha pogut durant dos anys, però està a punt de perdre el control. En sis mesos ens enganxarà sense immunitat aquella variant que vindrà de l’Àsia“.

Oriol Mitjà, en una imatge d’arxiu | Europa Press

Crítica a la fi de les quarantenes

Mitjà també ha criticat la Generalitat per acceptar la decisió del ministeri de Sanitat d’acabar amb les quarantenes i ha lamentat que no s’hagi consultat el Comitè Científic Assessor. “Dilluns va sortir el nou protocol d’actuació de la Generalitat i jo formo part del comitè [que elabora] aquest protocol. I ara que s’havia de decidir aturar les proves i els aïllaments, no ens ho han comentat. No hi ha hagut debat ni revisió externa. Un mandat del ministeri”.

L’epidemiòleg ha reclamat a les administracions públiques que no es relaxin i inverteixin més recursos per prevenir futures pandèmies i combatre les onades de la Covid que vindran. “No ens estem preparant per a futures pandèmies”, ha afirmat. “Hi ha un 50% de probabilitats que en els pròxims anys hi torni a haver una nova pandèmia com aquesta. Volem recuperar la normalitat prepandèmica i no estem fent prou”.