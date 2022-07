Enuig a les defenses del cas 23-S pel tancament en “fals” de la instrucció

Continua el foc creuat triangular entre el jutge instructor del cas 23-S o Operació Judes, José Manuel García Castellón, les defenses dels investigats i la sala d’apel·lacions que en diverses resolucions s’ha posicionat a favor dels encausats. Ara, els advocats dels processats han posat el crit el cel pel que qualifiquen el “tancament en fals” de la instrucció. De fet, recorden que encara s’ha d’incorporar una “ingent quantitat d’informació” de les ja famoses, i clandestines, diligències 104/2017 i 99/2018. Un pas que fins i tot, els companys de toga de García Castellón, li han reclamat en més d’una desena d’interlocutòries.

Ara les defenses, d’Alerta Solidària, interposaran un nou recurs contra la decisió del titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, comunicada divendres passat de tancar la instrucció ordinària del cas i negar la pròrroga. La resolució, a la que ha tingut accés El Món, determina que no hi ha raons per mantenir obertes les perquisicions judicials, tot i que encara no s’hagin incorporat les diligències reclamades pels lletrats defensors, que haurien alimentat la instrucció de l’operació que va actuar contra membres del CDR tres setmanes abans de la sentència del Procés del Tribunal Suprem.

Contra el dret de defensa

La defensa d’Alerta Solidària qualifica que la decisió de l’instructor va “contra tota lògica”. “Amb diligències sol·licitades encara per ser practicades, i altres que puguin derivar-se d’aquestes, i a l’espera d’accedir a la ingent informació que fins ara se’ns ha negat, el

jutge es prepara per a l’acte de tancament de la instrucció”, critiquen. De fet, raonen que és un “moviment per tal d’escometre, un cop més, contra el dret de defensa de les persones encausades”.

En aquest sentit, recorden que no té cap criteri objectiu tancar el període en què les parts proposen proves o declaracions arran dels resultats de les investigacions o de l’estratègia incriminatòria dels acusadors. “Cal subratllar que no només les defenses tenen demanada prova per practicar, també el ministeri fiscal en té de proposades i pendents de practicar-se”, subratllen fonts de la defensa. De fet, la Fiscalia va presentar un escrit el passat 17 de juny amb què se sumava a la petició de les defenses de prorrogar la instrucció. Al capdavall, tampoc les acusacions particulars com ACVOT s’hi oposa. “Només el jutge vol fer cop de carpeta a la instrucció sense acabar de practicar les diligències ni incorporar les altres investigacions que han nodrit la causa Judes”, indiquen.

Part de la interlocutòria del jutge Garcia Castellón que nega la pròrroga de la instrucció per l’Operació Judes/QS

La sala, amb les defenses

La decisió del jutge García Castellón de no prorrogar la instrucció arriba just després de rebre l’onzena resolució de la Sala d’apel·lacions, on es torna a donar la raó a les defenses i s’ordena al jutge que faci el favor de donar ple accés a les “secretíssimes diligències 104/2017 i 99/18”. Un accés que no s’ha produït perquè el jutge replica que no són secretes sinó que ja estan arxivades. “És una ocultació deliberada de les investigacions prèvies en què hi ha amagades, ben segur, nombroses irregularitats i il·legalitats en la persecució de l’Estat a l’independentisme català”, conclou i acusa Alerta Solidària. Un cas que a hores d’ara significa una despesa constant de recursos per superar les traves de l’instructor amb el cas.