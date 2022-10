Mor ‘l’home més brut del món’: més de sis dècades sense dutxar-se

Amou Haji, batejat pels mitjans de comunicació com ‘l’home més brut del món’, ha mort a 94 anys. L’ermità iranià feia dècades que no es banyava i ara fa just dos mesos havia accedit a fer-ho per primera vegada. L’home havia passat 63 sense netejar-se per prop a posar-se malalt. Vivia al carrer des que era jove i, tot i que va estar tants anys sense passar per l’aigua, això no va suposar-li cap problema de salut. De fet, a Iran, l’esperança de vida dels homes és de 77 anys i ell en va viure 17 més amb un sistema immunitari fort.

Segons indiquen altres mitjans, Haji va morir el diumenge passat, 23 d’octubre a Dejgah, un poble de la província iraniana de Fars. Durant anys, els seus veïns havien intentat convèncer-lo, sense èxit, que passés per la dutxa. L’iranià va evitar passar per l’aigua i el sabó durant més de mig segle. Fa dos mesos, va cedir a les pressions del seu veïnat i va accedir rentar-se i, poc després d’això, s’hauria posat malalt i ha acabat morint fa pocs dies.

Les mans d’Amou Haji, plenes de ronya i sutge després de dècades sense dutxar-se

Tot i que la coincidència amb aquesta primera dutxa en dècades, el més probable és que la seva mort estigui relacionada amb la seva dieta. Haji s’alimentava de carn podrida i bevia aigua en mal estat d’una vella llauna d’oli. També es passava el dia fumant cigarrets que li donaven les persones que passaven per allà.

En una entrevista al Tehran Times, ‘l’home més brut del món’ va reconèixer que vivia en un forat dins d’una barraca que li havien construït. A més, va explicar que va decidir-se per aquest estil de vida a conseqüència d’uns “contratemps emocionals” quan era més jove. Dècades després, l’aspecte de Haji era el pitjor que ens podem imaginar: ungles llargues i plenes de brutícia, cabell ple de nusos i la seva pell untada de pols, sutge i pus.

Un documental de la seva vida: “L’estranya vida d’Amou Haji”

La peculiar imatge d’aquest home es va viralitzar fa gairebé 10 anys, quan es va fer el documental L’estranya vida d’Amou Haji, que recull i explica la seva situació. Va ser en aquell moment, el 2013, en què els mitjans d’arreu del món el van batejar com a ‘l’home més brut del món’.