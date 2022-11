El 54% dels espanyols prefereix comprar en els punts de venda físics després de la pandèmia

La pandèmia de COVID-19 va provocar canvis notables en les exigències dels consumidors, però la majoria d’aquests, concretament el 54%, continua preferint comprar en punts de venda físics, i el 61% afirma que ara dona més valor a l’experiència en botiga que abans de la pandèmia, segons un estudi d’IO Recerca. Aquestes afirmacions demostren que els consumidors ja no es conformen únicament amb preus baixos i promocions, la qual cosa obliga molts comerços a adaptar-se i complir els desitjos dels compradors.

De totes maneres, sembla ser una tasca pendent per a molts ‘retailers’, ja que el 63% dels espanyols no ha notat cap canvi després de la pandèmia, i el 10% afirma que l’experiència és pitjor ara per haver-hi menys personal en botiga, menys disponibilitat de productes i haver empitjorat la qualitat en l’atenció.

A més, amb la pujada generalitzada de preus, que en productes bàsics com la mantega i la farina ja s’ha incrementat un 20% en un any, que la clientela estigui a gust en el punt de venda és crucial perquè els negocis es mantinguin amb vida.

Donada la situació, les eines que ajuden els petits i grans comerciants a detectar minuciosament què funciona i què no i prendre decisions per a millorar, cobren especial importància. Una de les tècniques més usades per a avaluar l’experiència dels consumidors en el punt de venda és el ‘mystery shopping’, tècnica que consisteix en la visita al punt de venda per part d’un professional que simula ser un client i recopila informació molt valuosa per a millorar i reconvertir els negocis.

Fugir de les aglomeracions

Durant les mesures de la COVID-19, les botigues es van veure obligades a reduir l’aforament depenent de la grandària de l’establiment. Això va significar més espai per als clients, al qual molts s’han acostumat i ara no volen perdre. Així ho demostra el mateix estudi, que assegura que al 73% espanyols els atabala que hi hagi molta gent a les botigues, minimitzant les possibilitats de venda.

Aquesta por explica en part l’augment de les vendes per Internet, disparades en els últims anys. En 2021 aquestes van incrementar fins al 65% segons el Shopping Index de Salesforce.

Igualment, i malgrat que els hàbits de consum s’acosten cada vegada més a la virtualitat, els espanyols continuen preferint anar als comerços per a comprar.

El 54% confessa que continua preferint les compres físiques perquè els “entreté” més, per la interacció, per tenir la possibilitat de veure el producte i per la seva immediatesa, sense haver d’esperar que els productes arribin a casa.

Crisi i inflació

L’agost passat va entrar en vigor el decret d’estalvi energètic que obliga els comerços a apagar les llums dels aparadors a partir de les deu de la nit. El mateix decret també limita la temperatura a 27 graus a l’estiu i a 19 a l’hivern, amb l’objectiu d’estalviar energia.

Aquestes mesures van generar rebuig en alguns sectors per por de l’afectació que podria tenir en l’afluència a restaurants i bars, i les vendes en botigues i centres comercials. Igualment, el 72% dels espanyols no creu que l’apagada primerenca dels aparadors arribi a afectar a com compren.

D’altra banda, el 54% si que reconeix que compra menys que abans de la pandèmia i el 59% reconeix que la situació econòmica i política actual afecta als seus hàbits de consum.