Ofensiva de Junts per resoldre les ocupacions delinqüencials en 48 hores

Junts per Catalunya ha presentat aquest dijous propostes de reformes legals per poder resoldre en 48 hores una ocupació delinqüencial. De fet, era una de les lleis que estava impulsant l’exconsellera de Justícia Lourdes Ciuró abans que Junts marxés de l’executiu català i que ara la nova conselleria ha frenat.

Ha estat tot un conjunt de propostes que Junts presentarà a les diferents cambres on hi té representació. D’aquesta forma ho ha explicat la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, la mateixa exconsellera Ciuró, la diputada al Parlament, Glòria Freixa, i la presidenta del grup municipal de Junts a Barcelona, Neus Munté.

L’exconsellera Lourdes Ciuró / Junts

Titularitats de finques de grans tenidors

“Estem parlant de titularitats de finques de grans tenidors com la sareb, especulatius i entitats financeres que el que fan és que no s’ocupen de les finques quan no hi ha acció i causa impotència a alcaldes i alcaldesses”, ha afirmat Lourdes Ciuró. Segons el partit, aquestes ocupacions són “utilitzades per màfies que s’aprofiten d’uns immobles i això provoca que la pau social i la convivència es degradi enormement en les poblacions”.

Ciuró també ha lamentat que el nou executiu hagi frenat la seva proposta legislativa i ha posat el focus en el fet que les ocupacions hagin crescut un 550% a Catalunya en els darreres 10 anys. “A Catalunya hi ha un 45% de les ocupacions de tot l’Estat espanyol i hi ha 7345 denúncies interposades als jutjats per ocupacions”, asseguren.

Accions al Parlament i al Congrés

Pel que fa al Congrés, Nogueras ha proposat modificar la Ley de Enjuicimento Criminal per permetre el desallotjament de la propietat ocupada en el termini màxim de 48 hores i habilitar la intervenció de la Junta de Seguretat Local, per tal que els

ajuntaments puguin intervenir demanant la col·laboració de les Forces i

Cossos de Seguretat.

Pel que fa al Parlament, la diputada Glòria Freixa ha proposat impulsar la modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris. La modificació facultarà jurídicament els ajuntaments i les comunitats de veïns afectades perquè puguin instar judicialment les desocupacions en aquests casos que generen alteració greu de la convivència i creïn alarma social. També volen modificar la llei de l’Habitatge de Catalunya per poder destinar els habitatges deslalotjats, que acostumen a ser de grans tenidors, a habitatge social per famílies vulnerables.