El futbol europeu es reuneix a la seu de la UEFA per a reafirmar la seva oposició a “projectes dissidents” com la Superlliga

L’alta direcció de la UEFA, encapçalada pel seu president Aleksander Čeferin i alts representants de les lligues nacionals, clubs, jugadors i aficionats, han destacat en una trobada la seva oposició a “projectes dissidents” com la Superlliga. La UEFA ha atès una sol·licitud de reunió d’A22 Sports, una empresa comercial privada, que li ha ofert l’oportunitat de dirigir-se a totes les autoritats representatives genuïnes del futbol europeu.

En línia amb la unitat del futbol europeu, la UEFA i les parts interessades del futbol participants van rebutjar una vegada més per unanimitat la lògica que sustenta projectes com ESL. Els participants van prendre nota, amb sorpresa, de les afirmacions del CEO d’A22 Sports que aquesta companyia no representa a cap club en cap capacitat, inclosos els tres clubs que continuen secundant obertament el projecte.

La UEFA i les parts interessades del futbol continuen compromeses amb els fonaments del futbol europeu, que es basen en “l’obertura, la solidaritat i la meritocràcia i serveixen a objectius més amplis de principis esportius i interessos socials, en lloc de privilegis i drets propis”.

Aquest enfocament ha rebut el suport unànime de la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i un ampli suport dels governs nacionals, les institucions públiques i les parts interessades de tot el continent.

Assistents dels principals clubs i institucions

Al costat de l’alta direcció de la UEFA, van assistir a la reunió Javier Tebes, president de LaLiga; Mathieu Moreuil, director de Relacions Internacionals de Futbol de Premier League; Donata Hopfen, CEO de Deutsche Fußball Lliga (DFL); Luigi De Serf, CEO de Sèrie A; Vincent Labrune, president de Ligue de Football Professionnel (LFP), i Nasser Al-Khelaifi, president de l’Associació Europea de Clubs (ECA) i membre del Comitè Executiu de la UEFA, a més de president del Paris Saint-*Germain.

També van assistir-hi Karl-Heinz Rummenigge, president honorari de l’ECA i membre del Comitè Executiu de la UEFA; Oliver Kahn, vicepresident de l’ECA i CEO del FC Bayern; Edwin Van der Sar, vicepresident de l’ECA i CEO de l’AFC Ajax; Dariusz Mioduski, vicepresident de TCE i president del Legia Warszawa; Aki Riihilahti, vicepresident de l’ECA i CEO de HJK Hèlsinki, a més de Hans-Joachim Watzke, membre de la Junta de l’ECA i CEO del Borussia Dortmund.

A la cita van acudir, a més, Miguel Ángel Gil, membre del Consell de l’ECA i CEO de l’Atlètic de Madrid; Michael Verschueren, membre de la Junta de l’ECA i RSC Anderlecht Board; Domingos Soares d’Oliveira, membre del Consell de l’ECA i SL CEO del Benfica; Donen Friedkin, membre de la Junta de l’ECA i president d’AS Roma; Charlie Marshall, director executiu de l’ECA; Lucca Percassi, CEO d’Atalanta BC; David Aganzo, president de Fifpro; Jonas Baer-Hoffmann, secretari geneal de Fifpro; Ronan Evain, director executiu de Football Supporters Europe, i Kevin Miles, CEO d de l’Associació d’Aficionats al Futbol.

L’A22 Sports va estar representat per Bernd Reichart, Anas Laghrari i John Hahn. Els clubs anglesos no van poder participar a causa de la reunió programada d’accionistes de la Premier League.

En un comunicat, es va destacar que “el futbol europeu seguirà unit fermament per al desenvolupament futur positiu del joc i la societat”. “La UEFA espera donar la benvinguda a totes les parts interessades i socis reconeguts del futbol europeu a la segona Convenció sobre el Futur del Futbol Europeu a la fi d’aquesta setmana, on preval un diàleg constructiu. Els debats abastaran temes que van des de la bona governança i la competitivitat fins a un major desenvolupament del futbol femení”.