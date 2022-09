Justícia facilitarà el desallotjament en ocupacions conflictives

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la de Drets Socials, Violant Cervera, han explicat aquest dimecres que modificaran articles de la llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’Habitatge i el llibre V del Codi Civil català per a “facilitar” desallotjaments en ocupacions amb activitat delinqüencial.

Ho han dit durant una roda de premsa en la Conselleria de Justícia, en la qual han argumentat que l’objectiu és donar eines als ajuntaments i comunitats de veïns perquè puguin actuar i sancionar “la inacció de grans tenidors”, i destinar aquests habitatges a persones vulnerables.

Violant Cervera, Consellera de Drets Socials | Europa Press

Eines per lluitar contra aquesta problemàtica

“Volem donar eines per a lluitar contra aquesta greu problemàtica que preocupa veïns i a alcaldes. Aquestes ocupacions provoquen greus problemes de convivència i generen alarma social”, ha explicat Ciuró.

La consellera de Justícia ha detallat que “quan es detecti que hi ha un immoble amb una ocupació delincuencial, es requerirà al propietari perquè actuï i, si no actua en el termini d’un mes, se li donarà a l’administració –ajuntaments i comunitats de veïns– la potestat perquè actuïn judicialment”.

Ciuró ha explicat que el deure del Govern és garantir la convivència entre ciutadans i posar eines per a aconseguir-ho, i que modificar la llei “és donar un toc d’alerta a les grans forquilles i avisar-los que no hi haurà impunitat quan hi hagi activitat delincuencial”.

Dades per sobra la mitja

La consellera de Justícia ha detallat que el 45% del total de les ocupacions de tot l’Estat espanyol estan a Catalunya, i que el 75% són en la demarcació de Barcelona, mentre que en els jutjats catalans hi ha actualment 7.345 denúncies per ocupacions il·legals.

Per part seva, Cervera ha explicat que el parc públic de Catalunya té 21.700 habitatges, 953 d’elles ocupades, i que en una de cada quatre “hi ha activitats il·lícites”.

També ha destacat que amb aquests canvis demanen als propietaris “no solament que siguin part de la solució, sinó que deixin de ser part del problema”.

Va per llarg

Ciuró ha assegurat que durant la primera setmana d’octubre tindran el text articulat de la modificació del llibre V del Codi Civil català per a fer el canvi legislatiu, que es tramitarà en el Parlament, la qual cosa “pot trigar uns nou mesos a convertir-se en projecte llei”.

Així mateix, Cervera ha explicat que la proposta de modificació de la llei de dret a l’Habitatge estarà llesta a mitjan octubre, i que podrà haver-hi sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros per als propietaris.