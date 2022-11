El PSC manté la distància amb ERC i Junts s’enfonsa, segons el CEO

El PSC consolida la seva posició com a primer partit al Parlament i guanyaria unes hipotètiques eleccions amb entre 35 i 41 escons, segons el tercer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) d’aquest any. ERC repeteix com a segona força amb una forquilla d’entre 30 i 36 diputats, mentre que Junts s’enfonsa i perdria un terç dels seus escons per situar-se entre 19 i 24 diputats. Els resultats continuen amb la tendència marcada al CEO de l’estiu, amb socialistes i republicans disputant-se la victòria i el partit de Puigdemont expectant per veure l’impacte real de la sortida del Govern en els sondejos, ja que el baròmetre es va fer a 2.000 persones entre el 27 de setembre i el 21 d’octubre, és a dir, només dues setmanes després de la ruptura.

El suport a la independència ha pujat un punt respecta al CEO del juny i arriba al 42%, mentre que encara hi ha un 50% dels catalans que s’hi oposa. Abans de l’estiu el 41% dels enquestats era partidari de la independència i el 52% hi estava en contra, per la qual cosa el rebuig a la secessió es consolida entre els catalans.

Perilla la majoria independentista al Parlament

El Partit Popular pujaria a la quarta posició (11-16 escons), seguit de la CUP (8-12), els comuns (6-10), Vox (6-10) i Cs (0-4). Amb aquestes xifres, el bloc independentista queda molt tocat i trauria entre 57 i 72 escons, per sota dels 74 actuals, i posa en perill una hipotètica majoria d’ERC, Junts i la CUP, que tot i les desavinences que han mostrat des de l’inici de la legislatura, necessitarien almenys 68 diputats per poder negociar un nou acord i no deixar en safata un govern del PSC amb el suport extern de la resta de partits unionistes.

Jordi Turull, acompanyat de Laura Borràs i el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet/Junts

PSC, ERC i Junts miren de reüll les municipals del 2023

El govern d’ERC encara uns mesos decisius amb la negociació dels pressupostos del 2023, que estarà clarament marcada per l’agenda política de l’any que ve. El PSC, ERC i Junts miren de reüll les eleccions municipals del 2023 –a més de les generals i unes possibles autonòmiques– i no semblen disposats a fer cap concessió als rivals polítics en un moment clau de la legislatura.

Segons el director del CEO, Jordi Múñoz, encara és “aviat” per valorar els efectes de la sortida de Junts del Govern, tot i que ha reconegut que no han observat diferències substancials entre les enquestes realitzades abans i després de la ruptura. Muñoz considera que Junts no perd votants en favor d’altres partits, sinó que de moment no ha estat capaç de rescatar votants de l’abstenció, ja que en les últimes eleccions tenia el seu electorat “molt mobilitzat” i ara li costa recuperar-ne la confiança.