La CUP avisa: “La reforma de la sedició obre la porta a jutges per aturar manifestacions”

El diputat de la CUP, Xavier Pallicer, ha avisat a Esquerra Republicana i els comuns que la reforma del Codi Penal que deroga la sedició i modifica el delicte de desordres públics agreujats obre la porta a jutges i fiscals per “aturar manifestacions i mobilitzacions”. “Per salvar uns pocs, es vol condemnar a una majoria de persones represaliades”, s’ha queixat Pallicer en roda de premsa al Parlament de Catalunya. De fet, assegura que amb la incorporació del concepte “intimidació” obre la porta a “una interpretació molt perillosa”.

“Perseguir la mobilització”

De fet, ha explicat que amb la reforma del Codi Penal, hi ha un augment del delicte mínim, fet que facilita l’entrada a presó. “El delicte de desordres públics és un delicte polític per perseguir la mobilització. Els canvis ens fan entrar directament a la presó”, ha opinat el diputat de la CUP al Parlament. Alhora, considera que el PSOE ha “marcat un gol per l’escaire a PSOE i Podem”, i opten per derogar el delicte de sedició, però sense endurir el delicte de desordres públics agreujats.

ERC, sola

De fet, els anticapitalistes han posat especial èmfasi al fet que ERC “s’hagi quedat sola” defensant la reforma. “Òmnium, l’ANC, la CUP, Junts, entitats de tot tipus i desenes de juristes han mostrat el seu rebuig a aquesta reforma”, ha avisat Xavier Pallicer, qui creu que “no es poden ignorar les veus” i ha demanat als republicans que “escoltin”. En aquest sentit, ha assegurat que “cal mobilitzar-se contra aquesta reforma”. Pel que fa a la possible reforma del delicte de malversació, no s’ha mullat i ho ha atribuït al fet que no hi hagi cap mena d redactat públic.

D’altra banda, també ha condemnat que la presidenta, Laura Borràs, hagi contractat un “feixista” com a pèrit i consideren que ho hauria “d’aturar de forma immediata”. “No fer-ho és donar ales al feixisme i a l’ultradreta”, ha dit. A més, també ha criticat el projecte del Hard Rock.