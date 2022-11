El PDeCAT, partidari de reformar la malversació per beneficiar els condemnats del procés

El portaveu del PDeCAT en el Congrés, Ferran Bel, ha mostrat la seva disposició a aprofitar la proposició de llei que elimina el delicte de sedició per a retocar el de malversació de manera que aquest canvi pugui beneficiar als condemnats pel procés independentista de 2017, però que no puguin aprofitar-se per casos de corrupció.

Així ho ha explicat en una roda de premsa en el Congrés en la qual ha deixat clar que el PDeCAT continua “defensant l’amnistia”, però que vol explorar totes les possibilitats de trobar fórmules que millorin la situació processal dels independentistes condemnats.

Imatge del president del PDeCAT, David Bonvehí. Imatge del 14 de febrer de 2021. (Horitzontal) Data de publicació: dilluns 15 de febrer del 2021, 00:15 Autor: Job Vermeulen

Reforma destinada als condemnats pel Primer d’Octubre

Bel ha comentat que, en l’àmbit de la malversació, cal diferenciar si els cabals públics malversats serveixen o no per a l’enriquiment de qui comet el delicte. “Ha d’haver-hi un diferent tracte en la pena”, ha dit. Al seu judici, serà impossible vincular aquesta reforma al delicte de sedició com ha plantejat ERC perquè aquest últim desapareixerà del Codi Penal. Per això ha suggerit fer una “formulació genèrica” de la qual no es puguin aprofitar condemnats per casos de corrupció, però sí els qui van ser castigats per “malversació en grau de temptativa” en el marc del 1-O.

Crítiques a Junts

D’altra banda, Bel ha replicat a les declaracions de dirigents socialistes incidint en què la supressió de la sedició no beneficiarà a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. En la seva opinió, usen aquest argument sabent que no és cert només per a “intentar acontentar una part de la seva parròquia”.

Així mateix, ha carregat contra els qui, com Junts, es neguen a veure cap avanç en aquesta reforma de Codi Penal només perquè no l’han negociat ells i també contra el PP, Vox i Ciutadans que, al seu judici, la utilitzen per a “desgastar al govern espanyol” amb promeses de futures derogacions la materialització de les quals ha posat en dubte.