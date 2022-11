Un tren cada cinc minuts a la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha ampliat l’oferta dels Ferrocarrils de la línia Barcelona-Vallès a partir del 9 de desembre. D’aquesta forma ho ha anunciat la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, qui ha explicat que les freqüències en hora punta augmentaran i seran cada 5 minuts per Terrassa i Sabadell i cada 2,5 minuts per Sant Cugat. A més, l’increment de l’oferta farà que en hora punta circulin el doble de trens per connectar Barcelona amb Sabadell i Terrassa, un 37% més amb la Universitat Autònoma, un 22% més amb Sant Cugat i un 20% més amb Rubí.

Un tren de FGC

Millora de diverses línies

De fet, la línia Barcelona-Vallès estarà formada per les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina Elisenda, i els trens de les línies S1 i S2 cobriran el servei de les actuals línies S5, S6 i S7. La configuració del nou servei i la millora i augment de les freqüències ha estat possible gràcies a la compra de 15 noves unitats de tren. A més, Ferrocarrils ha dut a terme tot un seguit d’actuacions a la línia per simplificar l’explotació, maximitzar la regularitat en la línia i optimitzar els recursos associats.

De 80 milions de passatgers a 110 milions l’any

Amb aquests nous trens en servei, la flota passarà a tenir 61 unitats i això permetrà incrementar la capacitat de la línia, que passarà d’una capacitat de 80 milions de viatgers l’any a 110 milions. Les noves unitats 115 són trens més moderns que incorporen els últims avenços tecnològics i milloren les condicions de confort per a les persones usuàries. Estan formades per dos cotxes motor i dos cotxes remolc. El pas entre cotxes està permès mitjançant passadissos d’intercomunicació. Disposen de 196 seients (188 fixos i 8 abatibles) i de dos espais multifuncionals per a persones amb mobilitat reduïda, bicicletes, cotxets, etc