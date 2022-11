La Mesa imposa una amonestació pública i una multa a Dalmases

La Mesa del Parlament ha acordat finalment imposar una amonestació pública i una multa de 600 euros al diputat de Junts Francesc de Dalmases per la seva esbroncada a la sotsdirectora del FAQ’s de TV3. L’òrgan ha arribat a la decisió després que la Comissió de l’Estatut del Diputat de la cambra aprovés un informe consensuat pel PSC, ERC, CUP i Comuns que concloïa que l’actitud de Dalmases era una “infracció lleu” del codi de conducta del Parlament.

En la comissió del divendres passat, els diputats van tombar la proposta del president, Jaume Alonso Cuevillas, que es limitava a proposar una amonestació pública per Dalmases, mentre que l’acord final deixava oberta la sanció perquè fos la Mesa qui la decidís. Vox, Cs i PP es van abstenir, mentre que Junts hi va votar en contra. En la reunió d’aquest matí, finalment s’ha optat per imposar-li la multa mínima.

Les candidates de JxCat Míriam Nogueras, Francesc de Dalmases i Laura Borràs, amb la diputada Aurora Madaula / ACN

Dalmases va “intimidar” la periodista del FAQ’s

El text que va sortir de la Comissió de l’Estatut del Diputat va concloure que el diputat de Junts havia “intimidat” la periodista del FAQ’s i que va vulnerar els articles 7 i 8 del codi de conducta del Parlament. En concret, l’article 7 estipula que els diputats han de mantenir en tot moment una “actitud escrupolosa i exemplar”, mentre que l’article 8 especifica que la relació dels diputats amb els mitjans de comunicació “s’ha d’orientar a favor del dret a la informació i del dret dels ciutadans a poder tenir una opinió formada”.

Després de fer-se pública l’esbroncada a la periodista, Dalmases va dimitir com a vicepresident de Junts i com a president de la comissió de control de la CCMA. El diputat, que es troba de baixa mèdica, encara és president de la comissió d’Exteriors del Parlament i per ara ha decidit mantenir el seu escó. Poc després, cinc dones més van denunciar “humiliacions i intimidacions” per part del diputat de Junts.