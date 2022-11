Llum verda per sancionar Dalmases amb el vot en contra de Junts

La comissió de l’Estatut del Diputat del Parlament de Catalunya ha donat llum verda a sancionar Francesc de Dalmases amb els vots particulars de Junts per Catalunya, PP, Vox i Ciutadans. La comissió ha tombat l’esborrany d’informe del president de la comissió, Jaume Alonso Cuevillas, que es va filtrar aquest dijous. La proposta que la comissió sí ha aprovat és la d’Esquerra Republicana, la CUP, els comuns i el PSC, que conclou amb una infracció lleu, ja que va incomplir el codi de conducta en els articles 7 i 8. La principal diferència entre la proposta de Cuevilas i la que s’ha aprovat és que en la primera es proposava a la Mesa del Parlament que se l’hi interposi una amonestació pública, en canvi, en la que ha donat llum verda la comissió aquest divendres no s’hi especifica.

Tot i això, el gran consens entre totes les formacions són els fets, mentre que la problemàtica està en com s’actua, ja que és el primer cop que s’aplica el codi de conducte i assentarà un precedent. Ara, l’informe passarà a la Mesa del Parlament, que haurà d’especificar la sanció que se l’hi interposa al diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases.

Jaume Alonso-Cuevillas, diputat de Junts, al Parlament / Jordi Borràs

El vot particular de Junts per Catalunya

Cuevillas ha esclarit que l’informe que volia presentar aquest divendres no recollia la seva opinió, sinó que era les conclusions del que es va debatre la setmana passada en la mateixa comissió. Amb això, el president de la comissió ha assegurat que no era la seva opinió individual, i per això ha presentat un vot particular a l’informe pactat entre Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i els comuns.

El vot particular es fragmenta en tres punts. El primer és que Cuevillas explica que té dubtes sobre si el Codi de Conducta del Parlament té rang normatiu suficient per tipificar infraccions no expressades previstes al reglament del Parlament. És a dir, si el codi de conducta té la capacitat per sancionar diputats. A mé, també expressa la seva disconformitat sobre l’abast de la condició de diputat, és a dir, si s’ha de tractar de conductes referides a l’actuació dels diputats en aquesta precisa condició.

Cuevillas alerta que assentarà un precedent

El segon punt es basa en l’opinió de Cuevillas en el fet que no es poden declarar com a fets provats les declaracions del director del FAQS, Pere Mas, en una comissió parlamentària on no hi ha declarat. Tot i això, els altres grups recorden que es va acordar la setmana passada en la mateixa comissió

El tercer punt opina que “tractant-se d’un procediment de naturalesa sancionadora, aquesta Comissió ha d’efectuar una proposta de resolució explicitant quina hauria de ser la sanció aplicable”. Cal recordar que les conclusions votades per la comissió deixa en mans de la Mesa del Parlament quina sanció interposa a Dalmases. Cuevillas recorda que el codi de conducte no s’havia aplicat mai i considera que és un “nyap” jurídicament. “Si fos un diputat d’un altre grup parlamentari diria el mateix”, assegura el també diputat de Junts per Catalunya.