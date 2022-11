Aragonès celebra la reforma del Codi Penal però avisa que caldrà fer “més passos”

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha celebrat la reforma del Codi Penal, però ha avisat que caldrà fer “més passos” en el marc de la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i l’Estat. “Treballarem per ampliar els acords i per assolir la completa desjudicialització del conflicte. Fem un pas molt important i en caldrà fer més. Seguirem compromesos per fer possible els efectes de l’amnistia”, ha afirmat el president, venint a dir que la derogació del delicte sedició per un de desordres públics agreujats no serà l’únic pas. A més, ha detallat que amb aquesta reforma el delicte de desordres públics agreujats es quedarà amb una pena màxima de cinc anys.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la sessió de control | ACN (Mariona Puig)

El president ha assegurat que amb la substitució del delicte de la sedició “fem un pas endavant” en el marc de la desjudicialització. “Avui s’inicien els tràmits per derogar el delicte de sedició. El principal delicte pel qual van ser condemnats els presos polítics pel referèndum del Primer d’Octubre”, ha assegurat Aragonès. En aquest sentit, el president afirma que aquest delicte no era homologable als estàndards europeus i ha recordat el Consell d’Europa i els òrgans vinculats als drets humans que es pronunciaven en contra d’aquest delicte.

“Més difícil perseguir l’independentisme”

En aquest sentit, Aragonès assegura que amb la substitució del delicte de sedició serà “més difícil perseguir injustament i arbitràriamental moviment independentista”. El president considera que els fets de l’octubre del 2017 no són delictes i que el Tribunal Suprem ha perseguit l’independentisme “arbitràriament” a l’independentisme.

Perseverar amb les idees

El president també ha reivindicat que “preservar amb les teves idees dona fruits”, fent referència en la constància dels republicans per apostar pel diàleg amb l’Estat. A més, assegura que el Govern seguirà treballant per seguir abordant el conflicte polític i perquè la ciutadania de Catalunya exerceixi el dret a decidir. “La via per donar resposta a la voluntat majoritària de Catalunya que vol decidir amb llibertat el futur del seu país”, explica el president, que alerta que el seu executiu seguirà treballant per la “defensa dels drets i llibertats democràtiques”.

Aragonès considera que quan “més forts siguin els consensos” Catalunya estarà més a prop de la “seva llibertat”. “No és un acord de partits ni va d’aliances. Va de drets si i llibertats. Va d’avançar amb el conflicte polític”, opina el cap de l’executiu català.