El PDeCAT veu una “bona notícia i un pas endavant” la reforma del Codi Penal

El diputat del PDeCAT al Congrés espanyol Ferran Bel assegura que el pacte d’ERC amb el PSOE i Unides Podem per substituir el delicte de sedició per un de desordres públics agreujats és una “bona notícia i un pas endavant”. Tot i veure-ho positivament, Bel es mostra previngut, ja que encara falta conèixer la “literalitat final de la proposició de llei”. Amb això, el diputat convergent assegura que al Congrés hi ha majoria per reformar el Codi Penal i tirar-la endavant.

De fet, el PDeCAT, a diferència de Junts, sempre ha vist amb bons ulls reformar el delicte de sedició. Els quatre diputats de la formació hereva de Convergència sempre s’han mostrar predisposats en aquesta línia i a dialogar amb el govern espanyol. De fet, és una de les formacions que va permetre la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat.

A l’espera de conèixer la literalitat final de la proposició de llei, aquest anunci es una bona notícia i un pas endavant. I estic segur, com ja vàrem dir, que al Congrés hi ha majoria suficient per reformar el codi penal. https://t.co/endoVxq79f — Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) November 10, 2022

Un anunci sense sorpresa

Tot plegat en un context en el qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest acord en una entrevista aquest vespre a La Sexta. Aquest divendres començarà la seva tramitació al Congrés dels Diputats a través d’una proposició de llei i que caldrà que passi per la comissió de Justícia, i un cop aprovada allà, el Congrés haurà de donar-li llum verda amb una majoria simple.

Cara i creu en el món polític

Diversos polítics han manifestat la seva celebració per l’anunci de Sánchez. Tant el president Aragonès, com Esquerra Republicana ho han celebrat, mentre que els comuns i el PSC també ho han festejat. Qui s’ha posat les mans al cap és la dreta espanyolista. Tant el PP com Ciutadans han atacat el president del govern espanyol.

Aquest divendres, el president Aragonès compareixerà al Palau de la Generalitat de Catalunya per mostrar la seva posició sobre l’anunci del govern espanyol. També Salvador Illa farà una roda de premsa durant el matí per marcar perfil, mentre que Junts per Catalunya encara ha d’adoptar públicament la seva posició.