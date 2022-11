El PP carrega contra Sánchez: “Fa un Codi Penal a mida dels sediciosos”

No totes les reaccions sobre l’anunci de modificació del delicte de sedició són bones. Poc després de l’última hora que ha donat a conèixer el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dijous a la nit, la número dos del Partit Popular (PP) i portaveu del partit al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra, ha carregat contra Sánchez perquè, diu, fa “un Codi Penal a mida dels sediciosos per aprovar uns pressupostos”. En la mateixa línia, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat el president ha acusat el president espanyol de “desballestar” el Codi Penal.

En una piulada a Twitter aquest mateix dijous a la nit, en saber-se que aquest dijous PSOE i Unides Podem registraran la reforma del delicte de sedició a la cambra baixa, Gamarra ha remarcat que això suposarà un “alt preu per als espanyols”. La portaveu dels populars ha assegurat que “Sánchez paga puntualment als seus socis les hipoteques que li permeten continuar a la Moncloa a costa de la igualtat davant la llei”. A més, fonts del PP han criticat que “les lleis d’Espanya no es poden redactar a la seu d’ERC per la conveniència política de Pedro Sánchez” i defensen que “a cap país europeu es tocaria el delicte de sedició de la mà dels sediciosos”.

Sánchez paga puntualmente a sus socios las hipotecas que le permiten seguir en Moncloa a costa de la igualdad ante la ley. Ahora un Código Penal a la medida de los sediciosos para sacar unos presupuestos… ¡Alto precio para los españoles! https://t.co/dVoDjbZX7n — Cuca Gamarra (@cucagamarra) November 10, 2022

Cs acusa Sánchez de “desballestar” el Codi Penal

Ciutadans (Cs) tampoc s’ha fet esperar per reaccionar a l’anunci de Sánchez. En aquest cas, i en la mateixa línia que el PP, la líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, ha acusat el president espanyol de “desballestar” el Codi Penal per fer-lo “a mida dels condemnats per sedició”. En una piulada a Twitter, Arrimadas ha criticat la voluntat del govern espanyol d’iniciar la modificació del delicte de sedició per homologar el Codi Penal al de països europeus de l’entorn.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, carrega contra Sánchez | ACN

La taronja ha escrit a Twitter: “En contra del Suprem, del consens constitucional i de la dignitat de la nostra democràcia”. A més, la líder de Cs ha avisat que aquesta decisió és ha opinat que és “un antecedent molt perillós i una cessió arbitrària al separatisme només per seguir a Moncloa”. Referint-se directament al president espanyol ha remarcat que “no té límits”.

En contra del Supremo, del consenso constitucional y de la dignidad de nuestra democracia: Sánchez desguaza el Código Penal a medida de los condenados por sedición. Un antecedente muy peligroso y una cesión arbitraria al separatismo sólo para seguir en Moncloa. No tiene límites. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 10, 2022

PSOE i Podem presentar la reforma al Congrés

Així, després de l’anunci bomba de Sánchez, aquest divendres, PSOE i Unides Podem presentaran al Congrés una iniciativa legislativa que permetrà reformar a fons el delicte de sedició, el qual esdevindria delicte de “desordres públics agreujats”.