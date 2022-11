Sánchez nega haver enviat emissaris a Bèlgica: “La resposta és senzilla: no”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat categòricament haver enviat emissaris a negociar amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, a Bèlgica. Aquesta ha estat la resposta de Sánchez a Puigdemont, que ara fa una setmana va afirmar en una carta que havia rebut emissaris de la Moncloa a Bèlgica per negociar el seu retorn a l’estat espanyol cinc anys després d’haver-se exiliat. En aquesta carta Puigdemont deia que el PSOE i Esquerra Republicana l’havien sondejat per un possible retorn a Espanya en el marc de les negociacions actuals per reformar el delicte de sedició.

Sánchez ho ha negat de forma taxativa aquest divendres al vespre en una compareixença a Portugal, on ha anat a parlar amb el president portuguès sobre la crisi energètica. Preguntat sobre si el PSOE va enviar algú a Bèlgica per negociar amb Puigdemont el president espanyol ha respòs: “Jo puc parlar per mi. La resposta és ben senzilla, no“. Així, s’ha alineat amb les declaracions d’altres membres del PSOE que han tret credibilitat a Puigdemont.

El president espanyol, Pedro Sánchez | ACN (Pool Moncloa/Fernando Calvo)

La Moncloa diu que Puigdemont no té credibilitat

De fet, la ministra portaveu espanyola, Isabel Rodríguez, va dir en una entrevista a La Sexta que les paraules del president a l’exili sobre els emissaris espanyols a Waterloo “no mereixen cap credibilitat”. A banda de fer referència a aquesta qüestió, Puigdemont va dir que porta cinc anys a l’exili “no pas buscant una solució personal” com creu que són els indults o la reforma de la sedició. “Puc entendre els beneficis que té per a l’Estat espanyol el fet que jo acceptés una resolució basada en la reforma del codi penal, però els beneficis per al procés d’independència no els veig per enlloc”, va etzibar en un moment en què ERC negocia els pressupostos de l’Estat per al 2023 en base a aquesta reforma del delicte de sedició al codi penal.