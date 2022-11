El govern espanyol assegura que les paraules de Puigdemont no tenen “credibilitat”

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a La Sexta que les manifestacions del president a l’exili, Carles Puigdemont, sobre emissaris del PSOE que li han proposat fórmules per al seu retorn “no mereixen cap credibilitat”. Ha retret al PP que, contràriament al que fa el govern espanyol, consideri verídiques les manifestacions d'”un senyor que està fugit de la Justícia”. En tot cas ha acusat el PP de viure “ancorat en el passat”. “Estem a novembre de 2022, al món estan passant coses que alteren la vida de milions de persones, i al nostre país hi ha persones que passen dificultats, mentre que l’únic que hi ha a l’agenda del PP és ETA i l’Espanya es trenca”, ha dit.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu / ACN

Crítiques al PP

En aquest sentit, ha insistit que “Espanya es va estar a punt de trencar amb una declaració d’independència unilateral amb el govern del PP”, mentre que el del PSOE és “el que ha recompost l’ordre democràtic, ha recuperat la normalitat i ha fet esforços per a la convivència”. “Sembla que desitgen que aquest senyor tornés per seguir barallant-se amb ell i tenir un argument de què parlar a la vida política davant la seva absència de projecte”, ha conclòs.

Recordatori de l’exili

El president a l’exili va recordar el passat diumenge a través d’una carta els cinc anys d’exili causats pel 155 i la repressió política de l’Estat espanyol. Allà, criticava la reforma del delicte de sedició que està impulsant Esquerra Republicana juntament amb el govern de PSOE i Podem. “Porto cinc anys d’exili no pas buscant una solució personal”, assegurava el també eurodiputat de Junts per Catalunya, qui també deia que “puc entendre els beneficis que té per a l’Estat espanyol el fet que jo acceptés una resolució basada en la reforma del codi penal, però els beneficis per al procés d’independència no els veig per enlloc”.