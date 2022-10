El govern espanyol reclama a Puigdemont que “reti comptes” amb la justícia

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que el president a l’exili, Carles Puigdemont, “ha de venir a Espanya per complir amb la justícia i retre comptes”. En roda de premsa aquest dilluns després del Consell de Ministres, Rodríguez l’ha titllat de “fugat” i ha assegurat que el posicionament del govern espanyol és “clar i rotund”. La portaveu de l’executiu de Pedro Sánchez ha respost així la referència que fa Puigdemont en la seva carta a contactes amb el PSOE per oferir-li un “bon tracte, via reforma del Codi Penal, i un indult” sempre i quan “acceptés comparèixer davant del Suprem”. Rodríguez ha acusat el PP d’utilitzar Puigdemont com a “nova excusa” davant la “debilitat de no saber donar explicacions”.

El president a l’exili i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l’Eurocambra per l’espionatge amb Pegasus a eurodiputats | ACN (Nazaret Romero)

“No hi ha dret que el PP utilitzi Puigdemont com a argument d’autoritat per no complir. És una vergonya”, ha dit Rodríguez. El PP ha demanat aquest matí explicacions a Sánchez per aquest fragment de la carta, que els populars veuen com la confirmació de la vinculació entre la reforma de la sedició i la negociació pressupostària.

Rodríguez ha insistit que el posicionament del govern espanyol amb la reforma de la sedició és el mateix de sempre. “No hi ha novetat. Aquí no ha canviat res” en relació amb el compromís expressat per Sánchez en el discurs d’investidura “d’homologar” el tipus penal a la resta d’Europa, ha subratllat la ministra.

“Complirem la Constitució”

Rodríguez ha afirmat que el govern espanyol es manté “en el seu posicionament que cal complir la Constitució” amb la renovació del CGPJ i ha garantit que és el que farà. Tanmateix, la ministra portaveu ha evitat aclarir el com. La portaveu de l’executiu ha remarcat que el govern “no acceptarà xantatges” del PP a qui ha retret que estigui en “rebel·lia constitucional”.

Carrega contra Feijóo

La portaveu de l’executiu ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha afirmat que amb ell “no es pot jugar ni al parxís perquè no respecta les regles del joc”. “Qui ha canviat de posicionament és el PP”, ha dit Rodríguez, que ha criticat que Feijóo “no lidera res”. “Ha vingut a obeir els més ultres del seu partit”, ha assegurat.