Roben documents a l’arxiu del Monestir de Poblet

S’emporten documentació història i de valor incalculable de la caixa forta d’un dels edificis que conformen el monestir de Poblet, a la Conca de Barberà, segons avança TV3. Els Mossos d’Esquadra estan investigant el robatori, que s’ha produït aquest cap de setmana i durant el qual els lladres no haurien utilitzat violència. La policia i la comunitat monàstica treballen per determinar quins documents han desaparegut.

Els treballadors de l’arxiu han constatat aquest dilluns al matí que faltaven documents i el monestir ja ha presentat una denúncia. Els fets han tingut lloc al Palau de l’Abat, on es guarda un important patrimoni documental. Aquests arxius es conserven gràcies a l’exercici de l’activitat monàstica de Poblet i també és un recull de fons generats durant el segle XX per part de persones i entitats rellevants per a la història de Catalunya. En concret, al Palau de l’Abat s’hi troba l’Arxiu Tarradellas.

Roben documents de l’arxiu del president Tarradellas

En declaracions al programa de TV3 Tot es mou, el periodista Carlos Quílez detallava que els lladres haurien rebentat la caixa forta del monestir de Poblet i s’han endut documentació històrica de “valor incalculable”. Els lladres, tot i que no han utilitzat la violència contra ningú, han accedit al recinte per la força. Els individus han anat a buscar uns documents en concret, deixant a la caixa forta els que no els interessava.

Així doncs, han accedit a l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, on s’hi guarda de tota la documentació que el president de la Generalitat de Catalunya Josep Tarradellas i Joan va anar recopilant durant els 23 anys que va ser a l’exili i fins a la seva mort el 1988 a Barcelona.

Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta i, per ara, encara no s’ha identificat cap sospitós ni ha transcendit més informació del robatori.